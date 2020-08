Anna Tatangelo, temperatura ‘bollente’ in piscina: il costume intero rosso non copre tutto, i fan impazziscono per lo scatto pubblicato su Instagram.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più amate del momento. La sua ‘svolta’ rap ha fatto impazzire i fan: il singolo Guapo, in collaborazione con Geolier, è stato uno dei tormentoni di questa estate. Ma, c’è da dirlo, oltre che per il suo talento, la cantante di Sora è seguitissima anche per la sua bellezza. Una bellezza innegabile, che è possibile ammirare sul suo profilo ufficiale di Instagram, seguito da ben 1 milione e 600 mila followers.. È proprio lì, infatti, che la Tatangelo condivide foto e video delle sue giornate. E, poco fa, la cantante ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. La cantante si gode gli ultimi giorni di relax in piscina e si lascia immortalare proprio mentre è in acqua: il costume rosso che indossa non copre tutto, pioggia di likes dei followers! Diamo un’occhiata allo scatto che ha infiammato Instagram.

Seguici anche sul nostro profilo ufficiale di Instagram —–>CLICCA QUI

Anna Tatangelo, temperatura ‘bollente’ in piscina: il costume intero rosso è da capogiro

“Ultimi giorni di relax poi si riparte!“, scrive Anna Tatangelo nella didascalia dell’ultimo post di Instagram. Un post con cui augura buon weekend ai suoi numerosissimi followers. La bellissima cantante pubblica uno scatto in piscina, mentre indossa un costume intero rosso che mette in risalto il fisico scultoreo. La temperatura su Instagram si è alzata! Guardare per credere:

Una pioggia di likes e commenti ha invaso il post della Tatangelo, che si conferma una delle cantanti più amate del nostro Paese. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!