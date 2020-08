Ballando con le Stelle, scoppia la passione: è già nata una coppia?

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è alle porte, ma la passione sarebbe già scoppiata: è già nata una coppia nel programma?

Tutto pronto per la nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai Uno. L’edizione, slittata in inverno a causa della diffusione del Covid-19, dovrebbe andare in onda a partire da sabato 12 settembre 2020. La data, però, potrebbe essere soggetta a cambiamenti: nei giorni scorsi, infatti, il ballerino Samuel Peron è stato trovato positivo al Coronavirus. Successivamente, in seguito ai tamponi effettuati ai membri dello staff, anche il pugile Daniele Scardina è risultato positivo al virus. Al momento, però, la messa in onda del programma non risulta assolutamente in pericolo.

Il cast della nuova edizione del programma sarà così formato: Barbara Bouchet con Stefano Oradei, Lina Sastri con Simone Di Pasquale, Rosalinda Celentano con Samuel Peron, Vittoria Schisano con Marco De Angelis, Elisa Isoardi con Raimondo Todaro, Alessandra Mussolini con Mykael Fonts, Tullio Solenghi con Maria Ermachkova, Ninetto Davoli con Ornella Boccafoschi, Paolo Conticini con Veera Kinnunen, Daniele Scardina con Anastasia Kuzmina, Antonio Catalani con Tove Villfor, Costantino della Gherardesca con Sara di Vaira e Gilles Rocca con Lucrezia Lando.

Ballando con le Stelle: è già nata una coppia nel programma?

Tra tamponi positivi e negativi, sanificazioni e comunicati, a Ballando sembrerebbe essere già scoppiata la passione. Il settimanale Oggi, infatti, rivela che dietro le quinte sarebbe nata già una coppia. Stiamo parlando di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro. Entrambi sono reduci da due storie d’amore turbolente: la Isoardi ha chiuso di recente la sua relazione amorosa con il leader della Lega Matteo Salvini; mentre il ballerino ha chiuso la sua lunga storia d’amore con la collega ed ex compagna Francesca Tocca. Due single in cerca d’amore e quale luogo migliore dei camerini di Ballando, quale antidoto migliore della danza. Come riporta il settimanale Oggi, la coppia sarebbe apparsa molto complice dietro le quinte e tra i due potrebbe scoppiare da un momento all’altro la passione.

Elisa Isoardi e Raimondo Todaro sono sicuramente una delle coppie più belle di questa edizione. La produzione ovviamente non li ha ‘accoppiati’ a caso: loro hanno servito l’assist e i due lo stanno sfruttando. La nuova edizione del programma di Milly Carlucci si potrebbe aprire dunque con un incredibile scoop. La notizia al momento resta un’indiscrezione e come tale deve essere presa con le pinze. Si attende con ansia l’ufficialità da parte dei due protagonisti della liason amorosa.