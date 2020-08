Barbara D’Urso, costume troppo piccolo: la scollatura infiamma Instagram

Barbara D’Urso pubblica una foto su Instagram con un costume ‘troppo piccolo’: la scollatura della conduttrice infiamma il popolare social network

Barbara D’Urso è sicuramente una delle migliori conduttrici della televisione italiana. La donna, nata a Napoli il 7 maggio del 1957, conduce tutti programmi di successo: da Pomeriggio Cinque a Live – Non è la D’Urso, da Domenica Live al Grande Fratello. Tutti questi programmi ovviamente sono stati portati al successo dalla conduttrice stessa, amatissima dai telespettatori italiani. La D’Urso è riuscita a ridare lustro anche al Grande Fratello, il reality show più longevo della televisione italiana. Oltre ad essere brava, la D’Urso è indiscutibilmente anche bella. Dall’alto dei suoi 63 anni (e in questo caso dire l’età di una donna non è scortese), la conduttrice napoletana mostra ancora la freschezza di una ragazza ventenne.

Barbara D’Urso, il costume è troppo piccolo e la scollatura è da urlo

La D’Urso è anche una delle conduttrici più seguite sui social network. La napoletana, ad esempio, su Instagram conta quasi tre milioni di seguaci. Un numero che fa invidia alle sue colleghe, anche più giovani. Le sue foto sono sempre piene di like e le sue stories sono seguitissime. In questi giorni, in cui si sta godendo il meritato relax dopo una lunga stagione televisiva, sta pubblicando parecchie foto in costume, stuzzicando la fantasia dei suoi seguaci. Gli scatti sono sempre pieni di like e diventano virali in breve tempo. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto con un costume ‘troppo piccolo’, mostrando una scollatura veramente da urlo.

La foto, in meno di un’ora, ha raggiunto quasi trentamila like e moltissimi commenti. I fan ovviamente non le fanno mancare il proprio affetto e tra i commenti spuntano tantissimi complimenti. La D’Urso ovviamente se ne compiace: gli attestati di stima le garantiscono l’eterna giovinezza.