Belen e Cecilia Rodriguez scatenate in barca: balletto da capogiro, il video convidiso sui social è imperdibile.

Tra le showgirl più amate del momento ci sono senza dubbio anche loro. Parliamo di Belen Rodriguez e della sorella Cecilia, le splendide argentine che da ormai diversi anni sono diventate delle vere e proprie star nel nostro Paese. Tra reality show e programmi tv, le sorelle Rodriguez si sono fatte conoscere dal pubblico negli anni e, ora, entrambe hanno una vera e propria schiera di fan. Che seguono le ‘avventure’ di Belen e Cechu anche sui social. In particolare su Instagram, che è diventato ormai il social network più utilizzato dai vip. È proprio lì che, poco fa, Cecilia ha condiviso un post che non è passato inosservato. Si tratta di alcuni video in cui Cecilia si trova proprio in compagnia della sorella Belen: in barca nel meraviglioso mare di Capri, le sorelle si divertono a ballare. Le immagini sono davvero imperdibili! Diamo un’occhiata!

Seguici anche sul nostro profilo ufficiale di Instagram —–> CLICCA QUI

Belen e Cecilia Rodriguez scatenate in barca: balletto da capogiro, il video fa impazzire Instagram

“Ma come ti amo” scrive Cecilia Rodriguez nella didascalia dell’ultimo post pubblicato sul suo profilo Instagram. A chi sono dedicate queste dolci parole? Alla sua adorata sorella Belen, protagonista, insieme a lei, dei video appena condivisi sui social. Video in cui le due meravigliose argentine si mostrano durante un momento di divertimento ed allegria. In barca a Capri, Belen e Cecilia si scatenano in un balletto che non poteva passare inosservato. Le sorelle appaiono più unite che mai, tra sorrisi e risate. Ecco le immagini:

Eh si, ve lo avevamo detto! Le immagini condivise da Cechu sono davvero un bel regalo per i fan delle Rodriguez, che hanno inondato il post con cuori e messaggi di affetto: “Che bello vedervi sorridere”, “Siete fantastiche”, “Che bella sintonia”. Pioggia di likes per Belen e Cecilia, che si confermano due tra i volti più amati dal pubblico.

E voi, cosa aspettate a seguire le ‘avventure social’ delle sorelle Rodriguez? I loro profili sono ricchi di contenuti interessanti, non ve ne pentirete! E per i fan di Belen, buone notizie in arrivo: la splendida argentina sta per tornare in tv, al timone della nuova edizione di Tu si que vales. La prima puntata dello show andrà in onda sabato 12 settembre: save the date!