Bianca Guaccero diventa ‘gialla’: la trasformazione è pazzesca

Il cambiamento di Bianca Guaccero è pazzesco: la conduttrice diventa gialla…color Simpson.

Bianca Guccero, famosa conduttrice, è di una bellezza disarmante e tutte le foto postate sui social ne sono una prova concreta. Fisico mozzafiato e scatti in bikini che fanno girare la testa. Ma i fan sono impazziti per una foto postata su Instagram molto particolare in cui la vediamo sottoposta ad un cambiamento quasi fantascientifico. Bianca Guaccero è infatti diventata gialla.

Da Detto Fatto ai Simpson: il cambiamento di Bianca Guaccero

Non siamo impazziti e soprattutto la conduttrice non ha alcun tipo di malattia o problematica strana. Semplicemente Bianca Guaccero si trasformata in un Simpson. Grazie ad un amico Steart, che si occupa proprio di trasformare le persone in cartoon (solo nei quadri e nelle foto è chiaro), la bellissima showgirl si è tramutata in uno dei personaggi della serie più amata di sempre. Sensuale e in compagnia di Marge Simpson, la foto di Bianca così trasformata ha conquistato il web e sono tantissimi i personaggi famosi che hanno commentato la foto. Giulia Salemi è esplosa in un suo classicissimo “Adoro” ad esempio. Ma i fan sono quelli che hanno apprezzato maggiormente la foto facedola diventare virale in pochissimo tempo.

Bianca Guaccero e i social

Bianca non ha mai smesso di usare Instagram come canale privilegiato per parlare con i suoi fan. Dopo aver sostenuto la conduzione di Detto Fatto durante il difficile lockdown, oggi si sta godendo un po’ di riposo. Non è stato facile, ma è riuscita a strappare un sorriso agli italiani anche nei momenti più difficili in assoluto. Inoltre, grazie a simpatici backstage e video ha sempre tenuto informati tutti su ciò che accadeva nel suo mondo, a lavoro e a casa. Così ha creato un rapporto di empatia pazzesca con i suoi fan che oggi la seguono con grande calore e intensità. Anche se è diventata una simpaticissimo Simpson giallo!