Daniele Scardina positivo al Coronavirus: l’ha annunciato Milly Carlucci

Anche Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus: ad annunciarlo è stata Milly Carlucci sul suo canale social ufficiale, i dettagli.

In questi ultimi giorni, lo sappiamo, non si fa altro che parlare di questo. Facciamo riferimento ai numerosi Vip che, di ritorno dalle loro vacanze in Sardegna, sono risultati positivi al Coronavirus. A partire da Federico Fashion Style fino ad Aida Yespica ed Antonella Mosetti, sono tantissimi i personaggi pubblici che, diversi giorni fa, hanno annunciato, sui loro rispettivi canali social, di aver contratto il Covid-19. Tra questi e tantissimi altri nomi, pochissime ore fa, è stato fatto anche quello di Daniele Scardina. Ebbene si. Anche l’ex fidanzato di Diletta Leotta è risultato positivo. Ad annunciare la clamorosa novità è stata Milly Carlucci. Che, per aggiornare i telespettatori di Ballando con le Stelle su quanto sta accadendo al cast della prossima edizione, non ha potuto fare a meno di condividere quest’ultima notizia. Non soltanto, quindi, Samuel Peron, ballerino professionista che, da anni, fa parte del corpo di ballo del programma, ma anche il pugile milanese. Cerchiamo di capire qualche cosa in più nel minimo dettaglio.

Daniele Scardina positivo al Coronavirus: le parole di Milly Carlucci

Soltanto pochissimi giorni fa, come raccontato in un nostro recentissimo articolo, le prove della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che, ricordiamo, sarebbe dovuto partire il 12 Settembre, sono state improvvisamente sospese. Ad esito negativo del tampone rapido di Samuel Peron, come specificato da Milly Carlucci in un breve video in cui fa chiarezza, la preparazione in previsione della prima puntata è stata momentaneamente sospesa per ulteriori accertamenti. Da questi, come raccontato in un nostro articolo, Rosalinda Celentano è risultata negativa, mentre il ballerino professionista, compagno di ballo dell’attrice, è risultato positivo. Ma non solo lui. Come raccontato dalla colonna portante sul suo canale social ufficiale, anche un altro concorrente è risultato aver contratto il Coronavirus. Stiamo parlando, come dicevamo precedentemente, di Daniele Scardina. Ma vediamo molto più da vicino le parole della conduttrice di Ballando con le Stelle.

‘Siamo tutti negativi, salvo Daniele Scardina’, ha detto Milly Carlucci in questo breve video condiviso sul suo canale social ufficiale. Anche il pugile, come raccontato in un nostro recente articolo, ha trascorso le vacanza in Sardegna. E, purtroppo, anche lui, come Samuel Peron e tanti altri, è stato colpito da questo grave focolaio di infezioni. Tuttavia, nonostante la cattiva notizia, la Carlucci ha tenuto a specificare ed, ovviamente, tranquillizzare che, al momento, né il pugile e né il ballerino professionista hanno dei ‘sintomi importanti’.

Insomma, anche Daniele Scardina è risultato positivo al Coronavirus. A lui e a tutti, vanno i nostri più sinceri auguri di una pronta guarigione.

