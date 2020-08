“La donna che amavo non c’è più”: il ‘dramma’ di Al Bano, retroscena inedito

Ospite di Maurizio Costanzo a “L’Intervista” su Canale 5, Al Bano ha rivelato un retroscena inaspettato sul suo rapporto con Romina.

Sono passati più di vent’anni dalla loro separazione, ancora oggi non digerita da migliaia di fan: Al Bano e Romina sono ancora per molti un binomio indissolubile e sentirli parlare della fine del loro amore suscita sempre emozioni. Intervistato su Canale 5 da Maurizio Costanzo, Al Bano non ha potuto evitare di toccare anche questo doloroso argomento ed ha rivelato un retroscena davvero inaspettato. Ecco cosa portò il cantante di Cellino alla triste decisione di intraprendere una strada diversa da quella della donna che fino ad allora era stata il pilastro della sua vita, avendogli regalato una famiglia stupenda e un amore immenso.

Al Bano parla della scomparsa della donna amata: ecco il retroscena del suo dramma

Al Bano ha ricordato quella fatidica data del 3 marzo del 1999, quando fu annunciata la separazione da Romina Power: “Sono costretto a separarmi perché la Romina che amo non c’è più”, disse Al Bano all’epoca, con tutto il dolore che comporta un addio del genere. “Fin dal primo giorno insieme a lei ho pensato che, anche se fosse durata poco, non avrei voluto perdermi nemmeno un giorno con Romina. La nostra storia d’amore era una favola”, ha aggiunto. Un vero dramma per Al Bano, che aveva creduto tanto in ciò che aveva costruito con l’ex moglie. Un dramma che lo trascinò in un periodo buio, fatto di psicofarmaci, come lui stesso ha confessato durante l’intervista. Poi ha ammesso di aver trovato conforto e rifugio nella preghiera.

A questo punto, ricordando un’intervista a Verissimo fatta all’ex moglie del cantante, Maurizio Costanzo gli rivolge un’insinuazione a bruciapelo: “Romina però dice che la ami ancora”. Ma Al Bano ha subito spento ogni dubbio spiegando: “Lei traduce la parola ‘love’, che in inglese vuol dire anche affetto. Ora lei è la mia migliore amica, c’è un rispetto che supera l’amore. Ma la magia del nostro amore è stata violentata, non posso riprendermi da questo trauma”.

L.C.