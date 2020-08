Elisabetta Gregoraci svela un retroscena su Flavio Briatore: la rivelazione

A poche settimane dal suo ingresso nella casa del GF VIP, Elisabetta Gregoraci si è lasciata andare ad un retroscena su Flavio Briatore.

In questi ultimi giorni, Flavio Briatore ha letteralmente conquistato l’attenzione di tutti. Proprietario di un noto locale sardo, che, pochissimi giorni fa, è stato rivelato come focolaio da Coronavirus, ha trascorso alcuni giorni in ospedale al San Raffaele di Milano. Ricoverato, a detta sua, per una prostatite, molto presto, il noto imprenditore, sottopostosi al tampone, è risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente, tutto è andato alla grande. Proprio pochissime ore fa, infatti, dopo alcuni giorni all’interno del nosocomio milanese, il buon Briatore è stato dimesso. Ecco, ma cosa avrà pensato Elisabetta Gregoraci? Sappiamo benissimo che i due sono stati legati sentimentalmente per diversi anni. Ed anche se, attualmente il loro matrimonio è finito da un pazzo, continuano ad avere degli ottimi rapporti soprattutto per il bene del loro unico figlio, Nathan Falco. D’altra parte, è stata proprio la diretta interessata ad aggiornare i loro sostenitori, a poche ore dal suo ricovero, sulle sue condizioni di salute. Eppure, in una sua recentissima intervista per Il Corriere della Sera, la bella calabrese non ha potuto fare a meno di svelare un inaspettato retroscena sul suo ex marito. Ecco la rivelazione.

Elisabetta Gregoraci, il retroscena inaspettato su Flavio Briatore

A poche settimane dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, in una sua recentissima intervista per Il Corriere della Sera, Elisabetta Gregoraci non ha potuto fare a meno di svelare un inaspettato retroscena su Flavio Briatore. Oltre a parlare, infatti, della nuova avventura televisiva alla quale parteciperà tra pochissime settimane, la bellissima calabrese ha chiaramente espresso la sua opinione su tutto quanto sta accadendo in queste ultime ore al suo ex marito. E, soprattutto, al focolaio rivelato in Sardegna. Certo, i mesi che abbiamo appena trascorso sono stati difficili e, quindi, la voglia di evadere era più normale, lo ha ammesso anche Elisabetta. Tuttavia, è sempre indispensabile essere attenti. ‘Questo problema esiste, non ce lo dobbiamo scordare. Servono tutte le attenzioni e precauzioni, non bisogna sottovalutare niente’, dice la calabrese. Ma non solo. Con un chiaro riferimento al suo ex marito, al suo ricovero e alla sua positività al Coronavirus, Elisabetta ha rivelato di aver consigliato di avere prudenza. Ecco le sue parole.

‘Io consiglio sempre tutte le persone che mi sono vicine, sono molto attenta. Poi ognuno fa di testa sua’, ha detto Elisabetta Gregoraci alla domanda se avesse consigliato prudenza a Flavio Briatore. Insomma, un vero e proprio inaspettato retroscena, non è così?