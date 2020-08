Elodie, il dramma raccontato dal padre: una terribile malattia

Elodie, il dramma dell’ex concorrente di Amici, oggi cantante affermata ed amatissima. Ecco le rivelazioni di suo padre al giornale DiPiù.

Una tra le cantanti più giovani e amate in Italia, il suo percorso nel talent show di Maria De Filippi già allora non lasciava spazio a dubbi: Elodie di strada ne avrebbe fatta e anche parecchia. Il tempo lo ha dimostrato ed oggi questa ragazza, figlia di madre creola e padre italiano, nonostante la giovane età ha al suo attivo collaborazioni importanti con i più grandi artisti del settore. Prima di partecipare ad Amici, aveva lavorato come modella per qualche anno e si era trasferita a Lecce, dove inizia a cantare durante le serate nei locali. Come anticipato, durante il suo percorso nel talent di Canale 5 si fa apprezzare dal pubblico che la sosterrà anche successivamente. Arrivata per la prima volta a Sanremo nel 2017, da lì il successo di Elodie Di Patrizi è inarrestabile. Tuttavia non sono mancati per lei i periodi bui. Vediamo nello specifico cosa ha segnato la vita della giovane cantante.

Elodie Di Patrizi, il dramma della sua infanzia raccontato dal padre

I suoi genitori si separano e questa scelta non sembra essere accolta molto bene da Elodie che decide per questo motivo di andare a vivere da sola in Puglia. Poi però il rapporto con loro viene recuperato dalla ragazza che oggi è serena riguardo alla situazione. Inoltre c’è stato un altro dramma che ha attraversato in passato la vita di Elodie e della sua famiglia: parliamo della malattia che colpì sua madre Claudia Marthe. Elodie ha sempre dichiarato di non ricordare come si sentiva lei in quel periodo, di non saper dire come stava, forse per un meccanismo di difesa. Intervistato da DiPiù, il padre della cantante, fotografo molto creativo, ha raccontato che, per fortuna, la malattia dell’ex moglie fu sconfitta e quel terribile momento resta solo un brutto ricordo.

Complimenti ad Elodie, allora, per il recuperato rapporto con i genitori e a mamma Claudia per aver superato quel difficile momento.

