Francesco Totti, l’annuncio a sorpresa arriva attraverso il suo profilo: i fan esplodono di gioia.

“Con tanta emozione ed orgoglio vi presento questo ultimo progetto, il documentario sulla mia storia”. È con queste parole che Francesco Totti annuncia l’uscita di “Mi chiamo Francesco Totti”, documentario dedicato proprio al simbolo della Roma. Attraverso un post di Instagram, il campione annuncia che il film, per la regia di Alex Infascelli, sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma e arriverà nelle sale cinematografiche il 19 ottobre, per tre giorni. Una notizia splendida per i fan, che non hanno contenuto la gioia. Pioggia di likes e commenti per il post di Totti, che ammette: “Non avrei mai pensato che potesse arrivare questo momento”.

Francesco Totti, l’annuncio a sorpresa: arriva il documentario sulla sua storia

Fan e appassionati di Francesco Totti, meravigliose notizie per voi! Il 19, 20 e 21 ottobre potrete rivivere tutte le emozioni che il bomber vi ha regalato nel corso della sua carriera. Dove? Al cinema! “Mi chiamo Francesco Totti” è il documentario dedicato proprio al grande campione, simbolo indiscusso e bandiera della Roma. Un amore immenso, quello di Totti per la maglia giallorossa. Così come è immenso l’amore dei tifosi per il loro unico e solo capitano. Che, qualche ora fa, ha annunciato l’uscita del film attraverso il suo profilo Instagram: “Spero vi piaccia e vi faccia emozionare e commuovere come è successo a me”. Ecco il post:

Un annuncio che ha letteralmente fatto impazzire i fan del campione. E anche i suoi colleghi: dal Papu Gomez a Mauricio Pinilla, da Simone Perrotta a Miralem Pjanic, in tantissimi hanno commentato entusiasti il post di Totti. E i fan e tifosi non vedono già l’ora di correre al cinema:

Un film tutto da vivere, per gli appassionati della Roma e del calcio in generale, di cui Francesco Totti è stato e sarà sempre uno dei più grandi campioni. Quanti di voi andranno ad emozionarsi al cinema?