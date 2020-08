Ignazio Moser non è stato in ospedale: è in Portogallo

Ignazio Moser non è stato affatto ricoverato in ospedale: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, al momento, risulta essere in Portogallo.

In queste ultime ore, Ignazio Moser ha letteralmente fatto preoccupare tutti. Sebbene, da diversi giorni, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sia al centro dell’attenzione di tutti per la storia, a quanto pare, naufragata con Cecilia Rodriguez, in queste ultime ore, sta destando la preoccupazione di tutti per una sua recentissima Instagram Stories. In piena notte, infatti, il bel Moser ha condiviso la citazione del libro ‘Memorie di un maestro’, che racconta di un uomo in un letto di ospedale. E che, immediatamente, ha fatto pensare che fosse stato lui stesso ricoverato. D’altra parte, anche noi l’abbiamo pensato, e ce ne scusiamo ancora. Invece, a quanto pare, non è affatto così. Anzi, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che, attualmente, l’ex gieffino sia in Portogallo per lavoro. Ecco tutti i dettagli.

Ignazio Moser è in Portogallo per lavoro: la verità

Non si tratta che di una citazione di un noto ed importante libro, quella che, pochissime ore fa, Ignazio Moser ha condiviso attraverso il suo canale social ufficiale. Quindi, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip non si troverebbe affatto in ospedale, come avevamo pensato. Anzi, stando a quanto riportato da Il Vicolo delle News, sembrerebbe che l’ex ciclista, attualmente, sia impegnato in Portogallo per lavoro. A quanto pare, infatti, è proprio qui che il bel Moser continuerà a viversi questi ultimi istanti di estate. Prima di ritornare, com’è giusto che sia, alla vita di tutti i giorni.

Ultimi istanti di estate per tutti e, purtroppo, anche per Ignazio Moser. Che, a quanto pare, si sta godendo questi ultimi giorni di Agosto in Portogallo. Non è qui soltanto per divertimento, sia chiaro. Ma, a quanto pare, anche per lavoro.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui