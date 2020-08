Isola Dei Famosi: ex concorrente del programma televisivo posta una foto in cui appare diverso da come è oggi, riuscireste a riconoscerlo oggi?

L’Isola dei Famosi è un reality che va in onda su Canale 5. Un programma all’interno del quale un gruppo di personaggi famosi viene lasciato su un’isola con il compito di sopravvivere, superare prove e di non essere eliminati dal gioco. Un ex concorrente del programma, qualche giorno fa ha pubblicato una foto in cui appare più giovane rispetto a come è oggi. Una foto in cui viene ritratto in età adolescenziale probabilmente. Una dorata chioma folta e riccia ricopre il volto dell’ex concorrente dell’isola. Sguardo rivolto verso l’infinito, ed in bocca una sigaretta. Riuscireste a riconoscere l’ex concorrente? Scopriamo di chi si tratta.

Isola dei Famosi, chi è l’ex concorrente nella foto

Qualche giorno fa, in occasione del suo 52esimo compleanno, l’ex personaggio ha postato nel suo canale Instagram uno scatto che lo ritrae nei panni di un ragazzino di 16 anni. Il personaggio in questione è Raz Degan ex concorrente della dodicesima edizione del programma televisivo L’Isola dei Famosi andata in onda nel 2017 in cui si è distinto per le numerose attività che richiedevano impegno fisico, come la caccia, la pesca. Dalla personalità un po’ particolare, il suo carattere è venuto fuori proprio all’interno del reality tanto che arrivava a scontrarsi a gran voce con gli altri partecipanti per il fatto che tendeva ad isolarsi ed a trascorrere il suo tempo lontano dagli altri concorrenti, tuttavia si impegnava molto nelle prove di gruppo.

Raz Degan è un attore, un regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano. E’ stato legato sentimentalmente per 14 anni a Paola Barale, conduttrice, attrice e showgirl italiana. I due insieme hanno viaggiato tanto in giro nel mondo. La loro storia sembrava una di quelle che avrebbe potuto aver un lieto fine, ma i due si sono allontanati nel 2015.

RC