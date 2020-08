Paolo Ciavarro condurrà un programma insieme a due amatissime ex gieffine: ecco la clamorosa indiscrezione che sta girando in queste ore, tutti i dettagli.

Paolo Ciavarro è stato senza alcun dubbio uno dei maggiori protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Oltre che per la sua innegabile bellezza, il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro si è fatto apprezzare dal pubblico per la sua genuinità e trasparenza, ma anche per la sua educazione. Tutte caratteristiche che hanno conquistato la gente, portandolo ad arrivare sul podio finale, secondo solo alla vincitrice Paola Di Benedetto. Di sicuro a far appassionare il pubblico è stata anche la sua storia d’amore con Clizia Incorvaia, nata proprio tra le mura della casa più spiata d’Italia. I due si sono conosciuti e innamorati durante il loro percorso nel reality e la loro relazione sta continuando anche ora, lontano dalle telecamere, come entrambi mostrano anche sui social. Poco fa è arrivata un’altra splendida notizia per il giovane Ciavarro, il quale sembra essere pronto a condurre un programma in tv con altre due amatissime ex gieffine. Siete curiosi di sapere di cosa si tratta e soprattutto chi saranno le sue compagne di viaggio? Ecco tutti i dettagli della clamorosa indiscrezione diffusa dal settimanale ‘Chi’.

Paolo Ciavarro pronto a condurre un programma con altre due amatissime ex gieffine: ecco tutti i dettagli dell’indiscrezione

Paolo Ciavarro presto si calerà nelle vesti di conduttore, o almeno così sembrerebbe. E’ stato il settimanale ‘Chi’ a diffondere questa clamorosa indiscrezione, che ha certamente fatto felici i tantissimi fan dell’ex gieffino. Le belle notizie, però, non sono finite! Stando al giornale diretto da Alfonso Signorini, infatti, Paolo sarà accompagnato in questa avventura da due donne. Si tratta di altre due ex concorrenti del GF Vip, anche loro amatissime dal pubblico, ovvero Silvia Salemi e Paola Di Benedetto, vincitrice dell’edizione appena conclusa. Un trio davvero imperdibile, insomma. Ma sapete cosa condurranno? Il programma, fa sapere il settimanale ‘Chi’, si chiamerà ‘Disconnessi’ e andrà in onda nel week end su Italia 1, dopo ‘Studio Aperto’. I tre conduttori andranno in giro per l’Italia a raccontare le tendenze in voga tra i giovani.

La notizia ha certamente fatto impazzire di gioia i tantissimi fan dei tre futuri conduttori, che non vedono l’ora di mettersi in gioco in questa nuova esperienza. Voi cosa ne pensate?