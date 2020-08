Tra i protagonisti della nuova edizione del programma Tale e Quale Show troviamo il bellissimo Sergio Muniz che si mantiene in forma in modo molto particolare.

Ritorna su rai 1 il programma Tale e Quale Show, la sfida che vede le celebrità immedesimarsi fisicamente e a livello canoro nei panni di grandi artisti. Siamo giunti alla decima edizione e il pubblico è in trepida attesa di ascoltare le voci dei nuovi concorrenti. Tra loro, spicca senza dubbio il bellissimo Sergio Muniz, che ha svelato la tecnica con cui si mantiene in forma. Apprezzato sia in Italia che all’estero per le sue doti recitative, per la bravura nel ballo e l’indiscusso fascino, la sua partecipazione al programma ha reso felici milioni di donne. Ma cosa sappiamo di lui?

Sergio Muniz nasce a Bilbao nel 1975 e molto giovane si trasferisce in Italia, dove lavora come modello e per delle pubblicità. Viene scelto per partecipare a l’Isola dei Famosi da Simona Ventura nel 2004 e vince il programma con una marea di voti. A questo punto approda in tv con la fiction La signora delle Camelie e si fa notare anche in patria prendendo parte a Los Borgia. Nel 2011 entra a far parte del cast di Squadra Antimafia. Le sue doti non si limitano alla recitazione, Sergio Muniz si dimostra anche un cantante capace e collabora con i Terapia Band.

Tale e Quale Show, Sergio Muniz e la tecnica con cui si mantiene in forma

Sergio Muniz ha rivelato che, durante la quarantena, ha trascorso molto tempo dedicandosi allo Yoga, un’attività che ama molto e con cui si mantiene in forma. L’artista pratica questa disciplina da molti anni, tanto che ha espresso il desiderio di recarsi in viaggio in India per ampliare le sue conoscenze in merito. Sergio Muniz si è sempre dimostrato un uomo molto profondo e spirituale, e questa attività sembra davvero perfetta per lui. Da sempre molto riservato sulla sua vita privata, dopo la fine della sua storia con la modella Beatrice Bernardin, l’artista ha trovato di nuovo l’amore con la bella Morena. Proprio lei è stata sua compagna di allenamento nelle sessioni di yoga durante la quarantena.

Restiamo in attesa di ammirare e ascoltare Sergio Muniz a Tale e Quale Show, vedremo se lo yoga lo aiuterà a restare rilassato e vincere la competizione.