È stata annunciata una nuova coppia di Temptation Island, lei dichiara: “Questa situazione non mi fa dormire la notte”, ecco chi sono

Temptation Island è un reality show prodotto da Fascino PGT e Ambra Banijay Italia, in onda su Canale 5 dal 2014. È basato sul programma televisivo olandese “Blind Vertrouwen” (“Fede Cieca“). In Italia è andato in onda per la prima volta nel 2005, era condotto da Maria De Filippi ed era intitolato “Vero amore“. Dopo nove anni è tornato in televisione con un nuovo nome e soprattutto con un nuovo conduttore, Filippo Bisciglia. Questa volta la trasmissione ha successo, tanto da diventare uno dei punti fermi della rete del Biscione. Dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, prima condotta da Simona Ventura, poi da Alessia Marcuzzi. Quest’anno la produzione ha deciso di mettere in stand by l’edizione con coppie celebri: in estate, infatti, è andata in onda la classica edizione condotta da Filippo Bisciglia, mentre in autunno andrà in onda una nuova edizione Nip e sarà condotta da Alessia Marcuzzi.

Temptation Island, annunciata una nuova coppia

La produzione sta presentando in questi giorni le nuove coppie che parteciperanno alla prossima edizione del reality show, in onda probabilmente dal 9 settembre su Canale 5. Quattro le coppie già annunciate: Carlotta e Nello, Nadia e Antonio, Gennaro e Anna e Alberto e Speranza. Sono tutte coppie non famose, ciò lascia intendere che l’edizione sarà interamente Nip. Non sono escluse però sorprese dell’ultimo minuto. Nel frattempo, sui propri account social, la produzione ufficializza un’altra coppia. Sono Sofia e Amedeo, fidanzati da 11 anni e partecipano al reality show per capire se sono pronti a creare una famiglia. Sofia (30 anni), originaria di Celalba, in provincia di Perugia, dichiara: “Ho deciso di partecipare al reality show perchè questa situazione non mi fa dormire la notte. Penso che sia un mio diritto avere una famiglia e una convivenza“. Amedeo invece, trentaduenne originario di Città di Castello, ribatte: “Non sono pronto a fare un passo in più, quindi la mia domanda è: sono meno innamorato di lei?“.

I due saranno divisi in due villaggi e per circa ventuno giorni dovranno convivere con dodici ragazzi single e dodici ragazze single. Al termine dei ventuno giorni, la coppia si ritroverà dinnanzi ad un falò e dovrà decidere se uscire insieme dal programma oppure chiudere per sempre la loro storia d’amore. La coppia, però, sembra già profondamente in crisi.