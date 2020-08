Temptation Island, Serena e Davide si presentano: “La sua gelosia sta sgretolando il nostro rapporto”, ecco la sesta coppia che parteciperà al programma.

Manca sempre meno, ormai, all’inizio della nuova attesissima edizione di Temptation Island. Dopo il successo di quella appena terminata, che ha visto Filippo Bisciglia al timone per il settimo anno consecutivo, il pubblico non vede l’ora di scoprire cosa accadrà alle coppie della prossima edizione, che sarà invece presentata da Alessia Marcuzzi. Sarà proprio lei ad accompagnare le coppie nel loro viaggio nei sentimenti, come già ha fatto l’anno scorso nella versione ‘vip’ del programma. Stavolta le coppie saranno ‘nip’, ovvero composte da personaggi non conosciuti dal pubblico, pronti a mettersi in gioco senza riserve in questa esperienza tutt’altro che semplice. Sulla pagina Instagram ufficiale del programma sono già stati rivelati i nomi dei primi protagonisti. Abbiamo infatti Anna e Gennaro, Sofia e Amedeo, Alberto e Speranza, Nadia e Antonio e Carlotta e Nello. All’appello, però, mancava l’ultima coppia, il cui video di presentazione è stato pubblicato poco fa. Loro si chiamano Serena e Davide e il loro rapporto ha un problema di gelosia. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli sulla loro relazione?

Temptation Island, Serena e Davide si presentano: “La sua gelosia sta sgretolando il rapporto”, ecco i dettagli sulla nuova coppia

Serena e Davide sono la sesta coppia che parteciperà alla nona edizione di Temptation Island. Il programma sta per partire e al timone ci sarà Alessia Marcuzzi, pronta a fare da ‘traghettatore’ in questo viaggio nei sentimenti. Serena e Davide sono di Napoli e sono fidanzati da 2 anni e 8 mesi. Una relazione ormai stabile, la loro, se non fosse per la forte gelosia di Davide. A scrivere al programma, infatti, è proprio la venticinquenne Serena: “L’eccessiva gelosia di Davide sta sgretolando il nostro rapporto”, dice la giovane nel video di presentazione. A questo, però, Davide risponde spiegando i motivi dei suoi problemi di fiducia: “Credo che dipenda dalle modalità in cui è nato il nostro rapporto”, ha detto. I due, infatti, si sono conosciuti quando erano entrambi fidanzati con dei rispettivi amici: “Uscivamo in coppie e poi ci siamo innamorati perdutamente”, spiega Serena, la quale però, stando alle parole di Davide, ci ha messo molto più tempo del suo compagno a lasciarsi il passato alle spalle: “Questa è una cosa che mi ha segnato”, ha raccontato lui.

Gelosia e problemi di fiducia, dunque, saranno al centro del percorso di Serena e Davide. Voi cosa ne pensate delle loro parole?