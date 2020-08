Teresanna Pugliese mostra l’esito del tampone sui social: “Vergogna”, il durissimo sfogo dell’ex gieffina lascia tutti a bocca aperta, parole pesanti.

Teresanna Pugliese è senza alcun dubbio una delle protagoniste mai dimenticate di Uomini e Donne. La sua travagliata storia con Francesco Monte ha appassionato milioni di persone, tanto che l’ex tronista napoletana è ancora adesso molto seguita, in tv come sui social. Il suo profilo Instagram conta ad oggi oltre 800mila followers. Merito anche dell’esperienza al Grande Fratello Vip, terminata pochi mesi fa, che le ha regalato ulteriore popolarità. Sempre molto presente e attiva sui social, in questo periodo Teresanna è stata in vacanza in Sardegna e ha condiviso anche diversi momenti del suo relax e divertimento su Instagram. Di ritorno dalle ferie, si è sottoposta al tampone per scoprire se avesse contratto il Covid-19, visto il focolaio nato in Sardegna, in particolare al Billionaire di Flavio Briatore. Poco fa l’ex tronista ha deciso di pubblicare l’esito del tampone sui social, accompagnando l’immagine con un durissimo sfogo: ecco tutti i dettagli.

Teresanna Pugliese mostra l’esito del tampone sui social: ecco il post dell’ex gieffina e il suo durissimo sfogo

Teresanna Pugliese ha trascorso le vacanze in Sardegna e ha effettuato un tampone per scoprire se avesse contratto il Coronavirus, visto che molte persone di rientro dalla splendida isola sono risultate positive. Fortunatamente, però, la Pugliese è sana come un pesce e infatti in questi giorni sta portando avanti la sua vita senza limitazioni. In seguito, però, ad alcune polemiche e insinuazioni nate in questi giorni, Teresanna ha voluto pubblicare nelle sue storie Instagram i risultati del suo tampone, come prova della sua negatività. L’immagine è stata accompagnata da un lungo e duro sfogo dell’ex tronista, la quale ha accusato duramente tutti quelli che in questo periodo hanno insinuato che lei potesse essere positiva: “Ho fatto il test al mio rientro e per non fare spettacolo su questa situazione non ho reso pubblica la cosa, ma oggi sono costretta a farlo perché addirittura la gente pensa che me ne vada in giro ad infettare il prossimo!”, ha scritto Teresanna.

“In che mondo viviamo? Invece di fare gli autori di fumetti, andate a fare qualche operadi bene e portate rispetto per chi questo virus lo sta coombattendo e sta soffrendo. Vergogna”, ha poi concluso. Cosa ne pensate delle sue parole?