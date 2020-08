L’ultimo giorno di vacanze ha portato divertenti turbolenze tra Fedez e Chiara Ferragni, di rientro con il piccolo Leone dalla Sardegna.

Tra moglie e marito non mettere dito o… pistola ad acqua! Chiara Ferragni, influencer e imprenditrice di successo, si è divertita a fare uno scherzo al marito, il cantante Fedez durante il loro ultimo giorno di vacanze. La coppia tornerà presto dalla Sardegna, dove ha trascorso le vacanze con il figlio Leone. Proprio durante l’ultimo giorno, la Ferragni ha deciso di rendere il rientro dalle vacanze turbolento, approfittando di un momento di distrazione di Fedez, intento a rilassarsi, per riempire una pistola ad acqua e inzupparlo.

Il cantante è apparso dapprima infastidito, sbottando, e ha detto chiaramente alla moglie che aveva rotto le scatole. In un secondo momento, in una storia postata proprio dalla Ferragni sul suo profilo Instangram, si vede Fedez che, braccato, la riempie di complimenti per evitare di essere inzuppato ancora. Il divertente siparietto ha conquistato il web, dando vita a commenti esilaranti per la spensieratezza che i due riescono a trasmettere.

Fedez e lo scherzo della moglie, Chiara Ferragni: turbolento rientro dalle vacanze

La coppia formata dal rapper e dall’influencer è una delle più amate sui social. I due sono convolati a nozze nel 2018 con una cerimonia bellissima. Il piccolo Leone, tra le loro braccia, era la ciliegina sulla torta. La proposta di matrimonio di Fedez a Chiara Ferragni sul palco ha fatto sognare milioni di donne e, ad oggi, la loro relazione si mostra più forte e salda che mai.

Perfino durante un momento difficile come quello dovuto al Coronavirus, tanto che il rapper ha dovuto sottoporsi ad un tampone per accertarsi di non aver contratto il virus, il loro amore continua a essere spensierato e sincero.

Non ci resta che aspettare con trepidazione i prossimi divertenti scherzi tra Chiara e Fedez!

A.G.