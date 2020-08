Uomini e Donne, Armando Incarnato si è fidanzato? Il sospetto dei fan

In attesa delle nuove puntate di Uomini e Donne, i fan sospettano che Armando Incarnato si sia fidanzato. Il mistero si infittisce sempre di più.

Proprio in questi giorni in cui sono in corso le registrazioni delle nuove puntate del dating show più famoso d’Italia, tra i fan del programma si sta facendo strada un’ipotesi su uno dei personaggi del cast che più hanno fatto parlare di sé. Stiamo parlando di Armando Incarnato, cavaliere partenopeo del parterre maschile dal percorso abbastanza tortuoso all’interno della trasmissione. Già, perché Armando di storie iniziate a Uomini e Donne ne ha iniziate parecchie, ma per nessuna di esse sembra esserci stato l’happy end, almeno finora. Eppure, da qualche giorno, il pubblico che lo segue sui social ha cominciato a sospettare che il bel napoletano abbia incontrato l’amore fuori dal programma. Vediamo da cosa nascono questi dubbi da parte dei fan.

Armando Incarnato si è fidanzato? Quelle misteriose storie su Instagram

Di solito molto presente sui social con vari post, commenti e una fitta interazione con i follower, da qualche giorno il cavaliere del trono over risulta meno attivo e questo improvviso comportamento alimenta ogni giorno di più la curiosità su cosa stia combinando Armando nel corso di queste vacanze. Forse la sua vita è fortemente cambiata dal punto di vista sentimentale? In effetti, sono alcune storie da lui pubblicate su Instagram in cui appare in piscina e a cena a suscitare questo dubbio. Le portate della cena in questione sarebbero addirittura a base di ostriche e pesce crudo, piatti cosiddetti ‘afrodisiaci’. Non essendoci traccia della persona che lo accompagna durante questa cena ma solo delle pietanze, è legittimo ipotizzare che si tratti di una bella dama nella quale, forse, si nasconde la nuova fiamma di Incarnato. Per ora si tratta solo di ipotesi, non c’è nessuna prova che dimostri con certezza l’esistenza di un fidanzamento reale per il cavaliere del dating show, quindi non resta che attendere nuovi indizi e nuovi sviluppi.

Intanto ci si domanda anche se Armando Incarnato farà parte del cast del programma di Canale 5 anche nella prossima stagione che partirà dal 7 settembre: sarà la volta buona per lui? Riuscirà ad accasarsi stavolta? Oppure Armando abbandonerà la trasmissione perché già felicemente accompagnato come fanno pensare le sue condivisioni sui social degli ultimi giorni?

L.C.