Uomini e Donne, come ritroviamo oggi l’ex tronista dopo 17 anni

E’ stata una delle prime troniste del programma Uomini e Donne e durante il suo percorso ebbe una forte delusione: come la ritroviamo oggi dopo 17 anni.

Uomini e Donne è un programma televisivo in onda su Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Inizialmente nato come programma in cui le coppie partecipavano per raccontarsi, raccontare la propria storia e discuterne, il tutto con la partecipazione del pubblico. Nel 2003 la produttrice televisiva decide di dare nuova impostazione al programma, viene ridotto il tempo utile ai tronisti per la scelta del proprio partner, da quel momento in poi avranno circa 4 mesi per fare la conoscenza dei diversi pretendenti. Inoltre viene introdotta l’esterna che consente al tronista di trascorrere del tempo con alcuni dei corteggiatori o corteggiatrici. Tutto sarebbe stato ovviamente ripreso dalle telecamere. In studio viene introdotta la figura dell’opinionista, ricoperta in questo caso da Tina Cipollari. In quell’anno era su trono Zahida Ali che durante il suo percorso ebbe una forte delusione in quanto uno dei suoi corteggiatori, Kikò Nalli iniziò una storia d’amore con l’opinionista Tina Cipollari. La giovane tronista Zahida Ali aveva una particolare simpatia per Kikò, e quando apprese la notizia ne rimase tanto delusa. Tuttavia decide di continuare il suo percorso come tronista, e va avanti fino alla fine, e sceglie al suo fianco Gianluigi. La storia non avrà vita lunga al di fuori del programma. Ma come ritroviamo oggi l’ex tronista dopo ben 17 anni dalla partecipazione al programma?

Uomini e Donne, com’è oggi Zahida Ali dopo 17 anni

Aveva circa 26 anni quando Zahida Ali nel 2003 è stata tronista ad Uomini e Donne, un percorso come abbiamo detto segnato da una forte delusione. Il forte temperamento che la caratterizza le ha dato la possibilità di riscattarsi nel corso del tempo. Nasce nel 1976 in Germania. Da quando aveva 17 anni si è dedicata a diversi lavori per provvedere autonomamente a sé stessa. Nel 1994 ha preso il diploma in maestra d’arte. Il suo sogno era quello di lavorare nel settore della moda, e così si trasferisce prima a Dubai e poi in Inghilterra per realizzare il suo sogno. Nel 2017 fa il suo ritorno in Italia dove ha fondato la “Zahida Dark Skin Makeup” , una linea di prodotti di cosmetica adatti alle donne con una carnagione più scura. Sappiamo che da una relazione passata ha avuto un figlio, ma sulla sua vita privata la ragazza mantiene una stretta riservatezza. Una cosa però tramite i suoi scatti social si può notare e che tra l’altro lei stessa ha dichiarato a CaffeinaMagazine: “Rispetto a quando partecipai ad Uomini e Donne, ho perso 10 kg”

Un bel cambiamento per l’ex tronista, che oggi dopo 17 anni dalla partecipazione al programma appare diversa. Si può dire che l’imprenditrice sia riuscita a prendersi le sue soddisfazioni! Oggi Zahia Ali, a 44 ani è una donna affermata, che si è fatta con le proprie forze!

