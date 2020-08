Uomini e Donne, presentate le due nuove troniste: chi sono

Nell’ultima registrazione di Uomini e Donne sono state presentate le due nuove troniste del programma: ecco chi sono e cosa hanno raccontato su di loro

Uomini e Donne è pronto per tornare in onda. Il dating show di Maria De Filippi ha addirittura anticipato la messa in onda. La prima puntata del programma andrà in onda lunedì 7 settembre sempre al solito orario, 14:45, su Canale 5. La De Filippi è pronta ad accogliere i telespettatori italiani con un nuovo studio e nuovi protagonisti. I due nuovi tronisti sono Davide e Gianluca, i quali hanno vinto il televoto aperto sui social dalla produzione. Nell’ultima registrazione, tenutasi ieri pomeriggio negli studi del programma, sono state presentate le due nuove troniste.

Uomini e Donne, ecco le due nuove troniste: chi sono

Ieri pomeriggio è stata registrata la seconda puntata del dating show di Maria De Filippi. In studio erano presenti sia i protagonisti del trono classico che del trono over. Quest’anno, infatti, la De Filippi ha deciso di unire i due format e regalare ai telespettatori un unico format per accontentare proprio tutti. Nella scorsa registrazione sono stati annunciati i due nuovi tronisti, Davide e Gianluca, già presentati sui social. Nella registrazione di ieri pomeriggio invece, come rivelato dal sito ilvicolodellenews, sono state presentate le due nuove troniste. La prima Sophie ha 18 anni ed è la più giovane tronista nella storia del programma. I suoi genitori sono separati, ma non le hanno fatto mai mancare l’affetto. La madre per lei è una complice, mentre con il padre ha un rapporto meno stretto, anche se ama fare viaggi con lui. Ha avuto una sola relazione amorosa, durata circa 6 mesi, poi è stata tradita e adesso non si fida più degli uomini. Lavora come modella per Chiara Ferragni, ma sogna di lavorare nello studio dentistico di famiglia. L’altra tronista, invece, si chiama Jessica vive in provincia di Roma, ha 29 anni e un figlio di 5. Se n’è andata via di casa presto trasferendosi a Milano con pochi euro in tasca, dormendo addirittura in stazione. In passato ha odiato profondamente il padre, ma adesso sta cercando di recuperare il rapporto con lui. Fa la tatuatrice e da poco ha iniziato a lavorare alle Poste.

Le due ragazze hanno tutte le carte in regola per attirare i telespettatori di Canale 5. I due tronisti invece, secondo le anticipazioni riportate dal sito, sono già ai ferri corti. Non ci resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate del programma.