Vanessa Incontrada, decisione inaspettata: brutta notizia per i fan

Vanessa Incontrada, decisione inaspettata della conduttrice: lo ha appena comunicato, brutta notizia per i fan.

È uno dei volti più amati del nostro piccolo schermo. Attrice e conduttrice di gran talento, Vanessa Incontrada è entrata nel cuore dei fan anche per la sua semplicità e naturalezza, doti sempre più rare nel mondo dello spettacolo. Di recente, l’abbiamo vista nell’inedito ruolo di giudice nel talent show Amici di Maria De Filippi. Ma quali sono i progetti della splendida spagnola? A svelarli è stata proprio lei, in un’intervista a Telesette, in cui ha parlato dei suoi prossimi impegni lavorativi, comunicando una notizia non particolarmente bella per i fan…Scopriamo di cosa si tratta.

Vanessa Incontrada, decisione inaspettata: la conduttrice si allontana per un po’ dalla tv

Vanessa Incontrada mette d’accordo davvero tutti. La bellissima conduttrice e attrice è super amata dal pubblico, che ne apprezza la semplicità e simpatia, oltre che l’indiscutibile talento. Ma, a quanto pare, nei prossimi mesi la vedremo poco in tv. A comunicarlo è stata proprio lei, in un’intervista a Telesette in cui ha parlato del suo futuro lavorativo. Futuro in cui si dedicherà principalmente al cinema e al teatro: “A settembre sarò con Gianmarco Tognazzi e Francesco Pannofino sul set di Ostaggi. Poi riprenderò il tour teatrale che avevo interrotto e a marzo sarò sul set di una nuova serie”.

Bisognerà aspettare ancora un po’, quindi, per rivedere la bellissima Vanessa in tv: ancora top secret il titolo della nuova serie di cui sarà protagonista. I fan, però, amano seguire l’attrice anche attraverso il suo profilo ufficiale di Instagram, dove condivide foto e video delle sue giornate, dagli scatti lavorativi agli attimi di vita quotidiana in famiglia. E voi cosa aspettate a seguirla? Non ve ne pentirete!