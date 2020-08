Anna Falchi, la clamorosa confessione: così scoprì il tradimento di Fiorello, le parole della showgirl.

È una delle showgirl più amate di sempre. Nata in Finlandia ma cresciuta in Italia, Anna Falchi è una vera e propria icona di bellezza. Tifosissima della Lazio, qualche mese fa la splendida attrice e conduttrice si è raccontata in una puntata di “Da noi… a ruota libera” talk show di Rai Uno, condotto da Francesca Fialdini. È stata proprio in quell’occasione che la Falchi si è lasciata andare ad alcuni racconti del passato, parlando dei più grandi amori della sua vita. Compreso quello con Rosario Fiorello. La relazione tra i due, però, si è conclusa a causa di un tradimento del conduttore siciliano. Ecco cosa ha raccontato la showgirl.

Anna Falchi, la clamorosa confessione: la verità sul tradimento di Fiorello

Ospite a Da noi a ruota libera, lo scorso 7 giugno, Anna Falchi si è lasciata andare ad una lunga intervista, in cui tra le altre cose ha parlato degli amori del passato. “Le mie scelte sentimentali? Troppe e sbagliate”, ammette la showgirl, che però ammette che le persone a cui è stata legata, la hanno amata per quella che è, anche dopo ‘l’apparenza e l’entusiasmo iniziali’. Tra i suoi ex c’è l’imprenditore Dennis Montesi, dal quale ha avuto la sua piccola Alyssa, ma c’è anche Rosario Fiorello! La storia tra i due risale a metà anni ’90 e forse non tutti conoscono il motivo per il quale è finita. A svelarlo è stata proprio la Falchi, che ha raccontato di aver trovato il conduttore con un’altra, quando ha deciso di raggiungerlo a sorpresa a Milano, al termine delle riprese di Giovani e Belli di Dino Risi.

“Il tradimento non si perdona”, ha dichiarato la Falchi, che attualmente è al timone di C’è tempo per, il talk mattutino che conduce al fianco di Beppe Convertini E voi, conoscevate questo retroscena sulla coppia Anna Falchi – Fiorello?