Belen Rodriguez esplosiva in intimo: si siede e mostra il suo corpo mozzafiato, ecco lo scatto da capogiro che ha fatto impazzire i fan della showgirl.

Belen Rodriguez è senza alcun dubbio una delle donne più belle dello spettacolo italiano. Sempre nel mirino del gossip per la sua vita sentimentale, la conduttrice e showgirl vive costantemente sotto i riflettori ed è sempre pronta a condividere con i suoi fan tutto quello che fa. Oltre a essere spesso fotografata dai settimanali più importanti, Belen è anche molto attiva sui social, dove è davvero seguitissima. Oltre 9 milioni e mezzo di followers ‘spiano’ ogni giorno il suo profilo Instagram, dove lei pubblica diversi momenti del suo lavoro e della sua vita quotidiana e familiare. La pagina ufficiale della showgirl, infatti, pullula di scatti da capogiro in cui lei si mostra in tutta la sua bellezza e sensualità, oltre che di foto e video in cui mostra tutto quello che fa, dalle vacanze ai momenti in cui è con il piccolo Santiago. Poco fa ha lasciato tutti senza parole con un’immagine esplosiva in cui è in intimo, seduta su una sedia e pronta a mettere in mostra il suo corpo da urlo. Siete curiosi di vedere questo scatto mozzafiato?

Belen Rodriguez esplosiva in intimo: lo scatto lascia tutti senza parole, pioggia di commenti per la showgirl

Belen Rodriguez sa sempre come far impazzire i suoi tantissimi fan. La conduttrice e showgirl è sempre pronta a condividere sul suo profilo scatti a dir poco mozzafiato, in cui mette in mostra il suo corpo da urlo e la sua sensualità, che è davvero innegabile. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato un nuovo post, nel quale si è mostrata in intimo, lasciando letteralmente tutti senza fiato. Nella foto che ha condiviso, Belen indossa un semplice completino bianco super sgambato e scollato, ed è seduta su una sedia, in una posizione che mette in evidenza le sue gambe statuarie. Sulle spalle la conduttrice ha un golfino aperto sul davanti, che lascia in vista le sue forme esplosive. Profilo perfetto e bellezza da ‘dea’, Belen è davvero splendida e la foto ha fatto impazzire i suoi fan.

Basti pensare che lo scatto è stato super ‘cliccato’ e ha ottenuto in pochissimo tempo migliaia di like e una pioggia di commenti da parte dei fan di Belen, incantati dalla sua incredibile bellezza.