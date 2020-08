Delia Duran, via il costume mentre è in spiaggia: dallo scatto social si vede davvero ‘troppo’ ed Instagram si fa immediatamente rovente.

Bellissima come sempre, Delia Duran in questa sua ultima foto su Instagram. Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, la splendida fidanzata di Alex Belli è solita condividere degli scatti fotografici che, in un vero e proprio batter baleno, riescono a conquistare l’immediato interesse da parte dei suoi sostenitori. D’altra parte, come dicevamo precedentemente, la bellezza della modella è davvero strepitosa. È più che normale, quindi, che ogni suo scatto mandi letteralmente in visibilio Instagram. E lo ha fatto anche quest’ultimo scatto. Proprio pochissime ore fa, la bellissima Duran ha condiviso una foto che, vi assicuriamo, è davvero da dieci e lode. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Ovviamente, vi sveleremo noi ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi anticipiamo soltanto che l’ex concorrente di Temptation Island Vip si lascia immortalare senza il pezzo di sopra di costume. Ma bando alle ciance, guardare per credere!

Delia Duran, via il costume: lo scatto rovente manda in visibilio Instagram

Abbiamo potuto ampiamente apprezzare la sua immensa bellezza nelle sue diverse comparse televisive e durante il suo recentissimo percorso a Temptation Island Vip, ma è sul proprio canale social ufficiale che Delia Duran ne da ampio sfoggio. Non è un caso, infatti, se, proprio pochissime ore fa, la bellissima fidanzata di Alex Belli ha condiviso uno scatto davvero fantastico. Certo, ne siamo totalmente abituati. Eppure, con quest’ultima foto, la Duran ha letteralmente mandato in visibilio tutti i suoi sostenitori. Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Guardate direttamente con i vostri occhi!

Insomma, avevamo ragione nel dirvi che, in questa foto, la giovane Delia è davvero splendida. Completamente senza il pezzo di sopra del suo costume, la Duran ha letteralmente reso la temperatura di Instagram più che rovente. Lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti di apprezzamento e, soprattutto, i likes giunti a corredo dello scatto.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui