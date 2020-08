Attualmente è un famosissimo attore, ma il suo passato è stato molto difficile: ecco tutti i drammi che hanno segnato la sua vita.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, il famoso attore. Con i suoi ben cinquantacinque anni d’età, la star hollywoodiana decanta di un curriculum ricco di incredibili successi. Volto di punta di numerose pellicole cinematografiche, che, tra l’altro sono letteralmente passate alla storia, la celebrità, originario del Libano, è uno degli attori più amati ed apprezzati da tutti gli appassionati del cinema. In pochissimi, però, sanno che, in realtà, alle spalle la star ha un passato davvero difficile. Purtroppo si, avete letto proprio bene! Seppure, grazie alla sua passione e al suo lavoro, la celebrità abbia saputo catturare l’attenzione su di sé, in pochissimi conoscono quei numerosi e diversi drammi che hanno letteralmente segnato la sua vita. Di che cosa parliamo? Ovviamente, sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Però, cerchiamo di procedere con ordine. E cerchiamo dapprima di capire di chi stiamo parlando esattamente.

Il difficile passato dell’attore: i drammi che hanno turbato la sua vita

È stato uno dei protagonisti indiscussi di numerose pellicole cinematografiche che sono, sin dal loro debutto, letteralmente passata alla storia, Keanu Reeves. Eppure, in pochissimi sanno che, alle spalle, il famoso attore ha un passato davvero difficile. Nato in Beirut, in Libano, l’attuale celebrità hollywoodiana ha dovuto fare, molto presto, i conti con la separazione dei suoi genitori. E così, trasferitosi a New York insieme a sua madre e a sua sorella, l’idolo del cinema non ha potuto vedere per diverso suo tempo suo padre. Rimasto a Sydney da solo senza la sua famiglia, l’uomo, infatti, è stato anche in carcere per spaccio di eroina. Ma non credete che sia finita qui. Nient’affatto. Da come si apprende da ‘Il Corriere’, sembrerebbe che siano stati altri ben due drammi che hanno segnalato la vita di Keanu. A partire, quindi, dalla morte di un suo amico. Alla sola età di 23 anni, River Phoenix, giovane attore che Reeves aveva incontrato durante le riprese del film ‘Belli e dannati’ di Gus Van Sant. Fino al dramma dell’aborto. Nel 1998, infatti, l’attore incontra la donna della sua vita. Sono pronti anche a diventare genitori, nel 1999, quando, all’ottavo mese di gravidanza, purtroppo, la donna abortisce. E, dopo due anni, lei stessa muore in un incidente stradale. Accanto a questi drammi personale, infine, si affianca anche uno familiari: pochi anni dopo la morte della sua amata, muore anche Kim. Malata di leucemia, la sorella dell’attore viene purtroppo a mancare.

Insomma, una vita dominata da episodi davvero distruttivi e, soprattutto, che hanno letteralmente segnato la sua vita.