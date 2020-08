Diletta Leotta, la nota conduttrice si mostra sui social in costume a bordo piscina: ‘Tra luce ed ombra’, e manda letteralmente in delirio i fan.

Diletta Leotta è una conduttrice di programmi sportivi, ma fin da giovane partecipa a diversi concorsi di bellezza per riuscire ad entrare nel mondo dello spettacolo. Ottiene il diploma al liceo scientifico e si laurea in seguito in Giurisprudenza. Nel 2009 entra a far parte delle concorrenti di Miss Italia ma viene eliminata ad un passo dalla finalissima.A soli 19 anni conduce un programma di una emittente locale, “Antenna Sicilia”. Sbarca poi su Mediaset per condurre il programma “Il compleanno” su La5 e nel 2012 è la nuova meteorina per Sky Meteo 24. Diletta conduce Sky Serie B e insieme alla compagna di Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico, è il volto dei programmi dedicati agli Europei di calcio 2016. Quest’anno Diletta Leotta ha partecipato, in qualità di valletta, anche al Festival Di Sanremo. La sua vita sentimentale è stata legata a diversi personaggi importanti, l’ultima relazione con il pugile italiano Daniele Scardina, sembra al capolinea e diversi sono stati i rumors che hanno parlato di un avvicinamento della Leotta con l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic. Diletta Leotta è una delle donne più seguite soprattutto sui social, grazie ai suoi scatti mozzafiato, e ancora una volta è riuscita a mandare in delirio in fan.

Diletta Leotta si mostra in costume a bordo piscina e manda in delirio il web

La nota conduttrice televisiva conta un profilo instangram da migliaia di follower, e con le sue bellissime foto riesce sempre a ricevere l’attenzione di tutti.

Recentemente, Diletta Leotta ha postato una foto sul suo profilo che ha mandato letteralmente in visibilio i fan più tenaci e non solo. “Tra luce e ombre” ha scritto la bella conduttrice sotto lo scatto pubblicato e subito i commenti non sono tardati ad arrivare, con apprezzamenti che sicuramente hanno lusingato la bella Diletta, sempre certamente abituata a ricevere complimenti data la sua immensa bellezza. Uno scatto davvero mozzafiato capace di far perdere la testa a chiunque, un’alternanza di luci ed ombre, come scritto dalla stessa donna, che incanta e circonda la sua figura statuaria: l’effetto vedo non vedo è da urlo.

M.B