Oggi la bellissima Elisabetta Gregoraci è una delle showgirl maggiormente apprezzate del panorama italiano, ma sono in molti a non sapere qual è stato il suo debutto nel mondo dello spettacolo.

Elisabetta Gregoraci è una donna bellissima che ha fatto il suo debutto nello spettacolo molto giovane. Famosa per il suo ruolo di conduttrice di vari programmi, tra cui Made in Sud al fianco di Fatima Trotta, Gigi e Ross. L’abbiamo poi ammirata nel recentissimo Battiti 2020 dedicato alla musica italiana, in cui ha saputo risplendere in tutto il suo fascino e la sua bravura. Molto legata alla famiglia, in particolare alla sorella Marzia dopo la perdita della madre, è stata sposata con il famoso imprenditore Flavio Briatore. Il matrimonio è stato celebrato nel 2008 e i due si sono separati nel 2017. Dalla relazione è nato il figlio Nathan Falco che Elisabetta Gregoraci considera uno dei suoi maggiori successi. Di recente è stato annunciato che sarà uno dei concorrenti del Grande Fratello 2020 e le sue dichiarazioni a Chi in cui afferma che non esclude di potersi innamorare nella casa, hanno già mandato in visibilio i fan.

Elisabetta Gregoraci, l’inedito esordio nello spettacolo

Elisabetta Gregoraci è senza dubbio una donna di grande talento, come ha dimostrato fin da giovanissima con il suo debutto nello spettacolo di cui vi sveliamo i retroscena. Appena diciassettenne, infatti, ha partecipato a Miss Italia dove è stata eletta Miss Calabria. A questo punto ha preso parte alla finale nazionale a Salsomaggiore Terme posizionandosi al 24 posto e ha ottenuto il titolo di Miss Sorriso. La sua carriera inizia a decollare a questo punto. Elisabetta Gregoraci nel suo passato ha lavorato come modella, sfilando per nomi celebri come Dolce e Gabbana e Armani. Gli esordi televisivi arrivano con la partecipazione della showgirl a Ciao Darwin, in seguito diventa un valletta nel programma Il Malloppo dove viene notata oltre che per la bellezza per la grande simpatia e forza di carattere.

Elisabetta Gregoraci si è cimentata nel ruolo di attrice, prendendo parte a fiction come Il Mammo al fianco di Enzo Iacchetti e si dimostra interessata anche alla beneficenza e all’ambiente. Posa, infatti, per il calendario Woman For Planet 2006 il cui ricavato viene devoluto per aiutare la tutela delle foreste in Bolivia. Nel 2011 vince in coppia con Costantino Vitagliano il programma Baila! condotto da Barbara D’Urso. Ormai famosa e acclamata dal panorama italiano, partecipa come concorrente a Stasera tutto è possibile sia all’edizione del 2015 che a quella del 2016.

La bravura di Elisabetta Gregoraci l’ha portata al debutto nel mondo dello spettacolo fin da giovanissima e le ha regalato moltissime soddisfazioni. Una carriera costellata di successi che promette di continuare senza intoppi.

A.G.