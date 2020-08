Gordon Ramsey mostra la sua piscina privata da 4 milioni nella casa in Cornovaglia e i fan sono senza parole.

Che il famoso chef Gordon Ramsey non avesse problemi economici era abbastanza chiaro. Il giudice di Masterchef e di Hell’s Kitchen, nonché fondatore di moltissimi ristoranti in giro per il mondo, ha da poco mostrato una spettacolare piscina da circa 4 milioni di sterline nella sua abitazione in Cornovaglia come riporta il TheSun.

La foto della piscina di Gordon Ramsey

Gordon ha postato sui social una foto insieme al figlio Oscar proprio davanti alla piscina che ha da poco finito di ristrutturare nella sua abitazione da sogno in Cornovaglia. La casa, di per sé, è meravigliosa e soprattutto molto moderna e ha aggiunto questa piscina unica nel suo genere perché ha una parete trasparente che si affaccia su un panorama pazzesco. La vasca è stata collocata al centro della proprietà, ma questa casa è solo una delle tre che sono già di proprietà dello chef di Hell’s Kitchen. Tutte le abitazioni sono affacciate sul mare e hanno qualche caratteristica molto particolare per il loro genere.

La villa in Cornovaglia

La casa che vediamo nella foto però è quella dove lo chef 53enne si è trasferito insieme alla moglie Tana e ai cinque figli Meghan, 21 anni, i gemelli di 20 anni Holly e Jack, Tilly, 17 e Oscar, uno durante la pandemia di Coronavirus. Qui hanno trascorso il lockdown anche se, pare, i vicini si siano infuriati perché temevano che Gordon Ramsey avesse portato il virus in Cornovaglia.

La passione per le case in riva al mare di Gordon Ramsey

La casa dei sogni con la piscina da 4milioni di sterline è stata acquistata dallo chef come casa vacanze nel 2015 e pare costi circa 113milioni. Gordon però dopo anni di duro lavoro è arrivato al dunque, ammodernando la casa con questa piscina da sogno e una casetta più piccola. Nel mentre che si svolgevano i lavori però lo chef ha acquistato altre case vista mare in cui ha sempre voluto costruire delle piccole capanne o abitazioni particolari per amici e parenti, tutte rigorosamente vista mare. La moglie ha spiegato che Gordon si rilassa solo guardando il mare, è quasi ossessionato e spesso lo trova a fissare le onde quasi incantato.