Grave lutto per il famoso attore durante il lockdown: immenso dolore

Proprio durante il lockdown, il famoso attore è stato colpito da un gravissimo lutto: il dolore è stato davvero immenso per lui e la sua famiglia.

Il periodo del lockdown per Coronavirus, lo sappiamo, è stato un momento davvero drammatico per tutti noi. Per la prima volta in assoluta, infatti, ci siamo trovati di fronte ad una situazione che non sapevamo affatto fronteggiare e sconfiggere. Ci siamo trovati ad un chiusura totale del nostro Paese. E, soprattutto, ci siamo trovati dinanzi alla perdita improvvisa ed inaspettata dei nostri cari. Insomma, una situazione davvero indescrivibile, lo sappiamo benissimo. E lo è stato maggiormente anche per il famoso attore. Che, proprio durante il periodo delle quarantena, è stato colpito da un grave lutto. A raccontare ogni cosa è stato il diretto interessato. Che, in una sua recentissima intervista per ‘Il Corriere della Sera’, non ha potuto fare a meno di descrivere l’immenso dolore provato per la morte di sua madre. Anche perché, proprio come sottolineato dal diretto interessato, ancora adesso restano incerte le cause della scomparsa della donna. ‘Non sappiamo se c’entrasse il Covid’, ha rivelato l’attore milanese. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente? Scopriamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Grave lutto per l’attore durante il lockdown: il dramma

Ad aumentare ancora di più l’immenso dolore del famoso attore per il lockdown durante l’emergenza Coronavirus, ci ha pensato un grave lutto. Come dicevamo precedentemente, proprio nel periodo in cui eravamo tutti rinchiusi in casa per contingentare il Covid-19, la star del cinema e della televisione italiana ha subito la perdita di sua madre. ‘È stato un momento duro, perché il 4 Aprile è mancata mia mamma’, queste la parole del’attore e del conduttore per descrivere i giorni difficili vissuti in piena emergenza Coronavirus. Ecco, ma di chi stiamo parlando esattamente. Parliamo proprio di lui: Claudio Bisio. Ebbene si. Il famoso attore ed eccellente conduttore televisivo, proprio nel periodo del lockdown, ha subito la morte di sua madre. Un vero e proprio dramma, da come si può chiaramente intendere. Anche perché, come rivelato dal diretto interessato, né lui e né la sua famiglia sapranno mai le cause del decesso della donna. ‘Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale’, ha raccontato ancora Claudio Bisio a ‘Il Corriere della Sera’.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, un episodio davvero drammatico quello accaduto a Claudio Bisio durante il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Tanto è vero che il famoso attore, proprio nel descrivere questo immenso dolore, ha detto: ‘È stata dura’.