Ilary Blasi, sapete che lavoro faceva prima di Passaparola?

Attualmente, Ilary Blasi è un’affermata ed apprezzatissima conduttrice, ma sapete che lavoro faceva prima di partecipare a Passaparola?

Parliamoci chiaro, Ilary Blasi non ha assolutamente bisogno di presentazioni: splendida mamma e moglie favolosa, la bellissima romana è anche un’amatissima ed apprezzatissima conduttrice. Colonna portante di numerosi programmi televisivi, a partire dal Grande Fratello Vip fino a Le Iene ed Eurogames, la consorte di Francesco Totti vanta di un curriculum davvero da invidiare. Anche perché, lo sappiamo, il suo debutto nel mondo dello spettacolo è avvenuto anni fa. Quando, davvero giovanissima, ma sempre bellissima, è entrata a fare parte del cast delle ‘letterine’ di Passaparola, storico programma di canale 5 condotto da Gerry Scotti. È proprio da quel preciso momento che, infatti, la carriera di Ilary ha letteralmente preso il volo, tanto ad arrivare ad essere, attualmente, una delle conduttrici più richieste da tutto il pubblico italiano. Sarà per la sua immensa bellezza oppure per la spigliatezza, simpatia e battuta sempre pronta, fatto sta che la bella Blasi ha decisamente una marcia in più. La domanda, però, adesso sorge spontanea: che lavoro faceva prima di Passaparola? Siete proprio curiosi di saperlo? Scopriamolo insieme.

Ilary Blasi, qual è stato il suo lavoro prima di Passaparola? Non ci credereste mai

C’è poco da dire: di Ilary Blasi, ormai, conosciamo davvero tutto. Oltre alla sua immensa bellezza, di cui, lo sappiamo, ce ne da ampia testimonianza sul suo canale social ufficiale, conosciamo ogni minima cosa della sua vita. Certo, sappiamo che è sposata, da diverso tempo, con Francesco Totti ed hanno insieme tre splendidi figli. Sappiamo, inoltre, che è molto legata, anzi legatissima, alle sue due sorelle, con le quali, tra l’altro, condivide momenti unici ed imperdibili. Ed, infine, che nutre un amore smisurato per sua mamma e per suo padre. Eppure, sapete che lavoro faceva prima di prendere parte a ‘Passaparola’ e, quindi, cavalcare l’onda del successo? Sappiamo benissimo che il magnifico percorso della Blasi è iniziato tutto da lì. Si è fatta conoscere ed apprezzare nel famoso programma di Gerry Scotti e da lì ha ottenuto un clamore davvero assurdo. Ma cosa faceva prima di intraprendere la carriera nel mondo della televisione? Siete curiosi di saperlo?

Che lavoro faceva Ilary Blasi prima di partecipare a Passaparola? Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che la bellissima conduttrice romana, ancora prima di intraprendere la carriera televisiva, sia stata un’attrice. Ebbene si: avete letto proprio bene! Però, sia chiaro, non un’attrice sul piccolo o grande schermo. Anche perché era piccolissima. Bensì, una splendida attrice di fotoromanzi per una nota casa editrice. Dopo quella esperienza, la romana è stata protagonista di tante altre. È soltanto nel 2001 e nel 2002 che inizia la sua scalata verso il successo. E che scalata, oseremmo dire!

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui