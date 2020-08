Secondo questa clamorosa indiscrezione, sembrerebbe che ‘Io e Te’, programma quotidiano di Pierluigi Diaco, sia stato sospeso per Coronavirus.

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e propria clamorosa indiscrezione. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il programma quotidiano di Pierluigi Diaco sia stato sospeso. Ebbene si, avete letto proprio bene. ‘Io e Te’, in onda dal Lunedì al Venerdì su Rai Due dalle ore 14:00 in poi, è stato inaspettatamente sospeso per Coronavirus. A quanto pare, infatti, dopo la sospensione momentanea delle prove di ‘Ballando con le Stelle’ per la positività di Samuel Peron e Daniele Scardina, anche un altro programma dell’azienda Rai sembrerebbe sia in procinto di salutare il suo amato pubblico italiano. Ad anticipare la clamorosa notizia è stato ‘Il Fatto Quotidiano’. Che, a quanto pare, non avrebbe fatto altro che riportare la clamorosa decisione che, appena appresa la notizia, i vertici Rai hanno immediatamente preso. Ma cerchiamo di capire ogni cosa nel minimo dettaglio.

‘Io e Te’ sospeso per Coronavirus: la decisione è stata inevitabile

Dopo la sospensione della prove di ‘Ballando con le Stelle’, sembrerebbe che ci sia un altro programma della Rai, che, tra l’altro, sta portando degli ottimi risultati alla nota azienda di Viale Mazzini, sia stato clamorosamente sospeso. Stando a quanto si apprende da ‘Il Fatto Quotidiano’, sembrerebbe che un membro dello staff che lavora per la trasmissione di Pierluigi Diaco sia risultato positivo al Coronavirus. Ed è proprio per questo motivo che i vertici Rai, a quanto pare, hanno immediatamente deciso di sospendere la messa in onda del programma. ‘Io e Te’, infatti, sarebbe dovuto andare in onda fino al 4 Settembre, quindi per un’altra settimana. Tuttavia, non sappiamo se Pierluigi Diaco avrà la possibilità di salutare il suo tanto caro ed affezionato pubblico italiano oppure no. Ovviamente, come ci tiene a specificare anche ‘Il Messaggero’, i vertici Rai hanno anche prontamente provveduto a limitare il contagio.

Quindi, a quanto pare, ‘Io e Te’ è stato sospeso per caso di Coronavirus all’interno del suo staff. La domanda, però, adesso sorge spontanea: cosa andrà in onda al suo posto? A quanto pare, sembrerebbe che sia stato scelto di trasmettere ‘La Vita in Diretta Estate’ con Andrea Delogu e Marcello Masi. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che l’appuntamento quotidiano con i due abilissimi e simpaticissimi conduttori sia stato anticipato.

Il successo di ‘Io e Te’

La notizia della sua sospensione, parliamoci chiaro, sarà stata un vero e proprio colpo al cuore per tutto il suo amato pubblico. Il programma di Pierluigi Diaco, infatti, è molto seguito ed apprezzato, facendo registrare dei veri e propri picchi di share.