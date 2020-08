Lady Diana, la commovente rivelazione di Harry e William

Lady D. l’importante novità che scopriremo a pochi giorni dal suo 60esimo compleanno nel 2021. La decisione è dei figli William e Harry.

La storia della Principessa Diana, o Lady D. morta tragicamente in un incidente d’auto è rimasta nel cuore di tutti. Così come lo è rimasta lei, moglie del Principe Carlo, madre di Harry e William, delicata, dolcissima e con quel velo di malinconia negli occhi che ci suscitava un’emozione pazzesca. Ecco allora che per celebrare quello che sarebbe stata il suo sessantesimo compleanno, verrà installata in un giardino a Kensington Palace una statua in sua memoria.

La statua di Lady D. voluta dai figli: “Nostra madre ha toccato così tante vite”

Come riportano i media inglesi a volere la statua sono stati i figli, Harry e William, che hanno commissionato già nel 2017 i lavori per questa meravigliosa statua che verrà installato il 1° luglio del 2021. Data importante, ossia quella del sessantesimo compleanno della principessa Diana. I figli avevano spiegato che era “Il momento giusto per riconoscere il suo impatto positivo nel Regno Unito e in tutto il mondo con una statua permanente”. A questo si aggiunse la dichiarazione toccante dei ragazzi. “Nostra madre ha toccato così tante vite. Speriamo che la statua aiuti tutti coloro che visitano Kensington Palace a riflettere sulla sua vita e sulla sua eredità. A realizzare la statua l’artista Ian Rank Broadley, colui che ha anche dato vita al ritratto della Regina Elisabetta II che appare su tutte le monete inglesi.

Come era morta la principessa Diana?

Ricordiamo che la principessa Diana morì in un incidente d’auto il 31 agosto del 1997. Ancora oggi ci sono molti dubbi sulla sua scomparsa. C’è chi non crede si sia trattato di un incidente, chi invece, è convinto che sia stata solo una tragica fatalità. All’epoca Harry e William avevano 12 e 15 anni e per loro fu un colpo durissimo da affrontare.

Fonte: CBS NEWS