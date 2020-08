Melissa Satta posa in intimo: quante trasparenze! Instagram in tilt

Melissa Satta si mostra ai fan in una foto su Instagram che lascia ben poco all’immaginazione: il suo fisico statuario in intimo manda a fuoco il web!

La 33enne Melissa Satta diventata famosa in tv grazie al tg satirico di Canale 5 ‘Striscia la notizia’, dove fu una delle veline dal 2005 al 2008, è oggi una delle influencer più seguite con oltre 4 milioni di seguaci su Instagram. Nella sua carriera ha ricoperto diversi ruoli: è stata modella, attrice in fiction e film, conduttrice di diversi programmi televisivi, valletta, concorrente di talent-vip. Dal 2013 al 2018, Melissa è stata opinionista del programma ‘Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco’ in onda in seconda serata su Italia 1. Famose anche le vicende che hanno caratterizzato il suo passato sentimentale, nel quale non mancano nomi celebri: dopo una storia con Daniele Interrante durata dal 2003 al 2006, Melissa Satta è stata la compagna di Bobo Vieri fino al 2011. Fidanzatasi con i calciatore Kevin-Prince Boateng nel 2011, nel 2014 ha un figlio da lui, Maddox Prince Boateng. Il 25 giugno 2016 i due si sposano: dopo una breve separazione durata da gennaio a luglio 2019, la coppia si è riunita di nuovo. Ma vediamo cosa ha pubblicato Melissa da incantare letteralmente i suoi fan.

Melissa Satta, lo scatto in intimo che lascia tutti a bocca aperta

Proprio oggi la Satta si è divertita a creare scompiglio tra i follower postando una foto che la ritrae con indosso solo un completo intimo: migliaia i like e i commenti ricevuti per questo scatto che sfoggia tutta la sua bellezza: un fisico da infarto davvero, che in intimo ha mandato in delirio i suoi ammiratori che le hanno dedicato diversi elogi: Questi sono solo alcuni dei commenti rivolti alla splendida sarda: “Spettacolo”, “Sei sempre uno splendore”, “La donna più bella d’Italia”, e così via.

Non è la prima volta che Melissa Satta manda Instagram in tilt con scatti meravigliosi, quindi non possiamo fare altro che attendere per scoprire come renderà felici i suoi follower la prossima volta.

L.C.