Tale e Quale Show sta per tornare sui nostri schermi con una rosa di concorrenti davvero incredibile, tra cui spicca Pago, cantante italiano, che ha conseguito una vittoria qualche anno fa di cui non molti sono a conoscenza.

Pago sarà tra i prossimi volti a tenerci compagnia nel programma Tale e Quale Show, in onda a partire dal diciotto Settembre su rai 1. Il varietà vede artisti di tutti i generi sfidarsi in esibizioni canore, valutati da una giuria vivace e dinamica. Pago di certo non mancherà di sorprenderci grazie alle due doti e alla sua simpatia, ma scopriamo di più su di lui e, soprattutto, su una vittoria che ha ottenuto e di cui molti non sono a conoscenza.

Pago, nato Pacifico Settembre, nasce in Sardegna nel 1971 e fin da giovanissimo è appassionato di musica. Muove i primi passi come artista di strada e poi con la band New Rose, fino a quando decide di lasciare la sua città natale e trasferirsi a Napoli e poi a Milano. Inizia ad esibirsi da solo, poi entra a far parte della cover band “Super Up” che è un trampolino di lancio. Nel 2005, Pago ottiene un contratto con la Carosello Records e la Warnes Music Italia lanciando il primo singolo Parlo di te, grande successo. Nello stesso anno partecipa al Festivalbar diventando uno dei cantanti più apprezzati del momento. Nel 2019 partecipa al Grande Fratello Vip.

Tale e Quale Show, Pago e la vittoria di cui non molti sanno

Proprio l’anno successivo alla partecipazione al Festivalbar, Pago prende parte ad un altro show molto importante, il Music Farm, in cui consegue la vittoria. Il programma, condotto da personaggi del calibro di Amadeus e Simona Ventura, vedeva i concorrenti cantare ogni settimana un brano diverso, in diretta e dal vivo. Per loro veniva messa a disposizione una squadra di assistenti, tra cui fisioterapisti, massaggiatori, parrucchieri, così che i partecipanti potessero esibirsi al meglio. Da qui, lo show prendeva il nome di “Farm”, come Beauty Farm. Oltre a Pago, gli altri vincitori sono stati Riccardo Fogli e Dolcenera.

Pago, vita privata: cosa sappiamo?

Pago è un uomo molto romantico e appassionato, come ha dimostrato durante la partecipazione a Temptation Island. Nel 2003 ha sposato Miriana Trevisan, da cui ha avuto un figlio, Nicola. La coppia si è poi separata e ricomposta, prima di allontarsi definitivamente. Molto turbolenta è stata la relazione con Serena Enardu, famosa tronista di Uomini e Donne, a cui Pago è stato legato per circa sette anni. I due hanno partecipato a Temptation Island dove il cantante si è dimostrato innamoratissimo, ma la coppia è uscita separata per volere di Serena. Quando Pago ha partecipato al Grande Fratello Vip, la donna ha cercato di riconquistarlo entrando come concorrente e le cose sembravano essersi sistemate, ma, di recente, c’è stata una brutta lite. Il settimanale Chi ha pubblicato una lettera scritta da Pago per Serena. Al momento, non si hanno notizie di quale sia la reale situazione tra i due.

Adesso che conosciamo meglio Pago siamo in attesa di ascoltarlo a Tale e Quale Show!

