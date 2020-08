Ritorna Tale e Quale Show, apprezzatissimo programma di duelli canori e tra i partecipanti troviamo Virginio: sapete dove l’abbiamo già visto?

Manca poco alla messa in onda del programma di intrattenimento Tale e Quale Show, in cui i concorrenti, volti noti del panorama italiano, si sfidano a livello canoro cercando di impersonare alla perfezione artisti famosi. Condotto ancora una volta da Carlo Conti, l’edizione di quest’anno promette grandi emozioni e la partecipazione di Virginio, già apprezzato dal pubblico ad Amici e Sanremo, è di sicuro una marcia in più. Ma scopriamo qualcosa più di questo giovane artista che ha commosso ed emozionato con la sua bellissima voce e il suo cuore d’oro.

Virginio nasce nel 1985 a Fondi e fin da piccolissimo studia pianoforte e si appassiona alla musica che lo aiuta a superare il difficile momento della separazione dei genitori. Da adolescente si trasferisce a Milano per studiare alla Nuova accademia di Belle Arti. Prima di approdare ad Amici, che vince nel 2011, partecipa al Festival di Sanremo presentando un brano da brividi intitolato “Davvero” che parla del difficile rapporto tra padre e figlio. Virginio ha una sorella di cui non si sa molto ed è davvero geloso della sua vita privata: si vocifera che abbia un fidanzato, ma lui non ha mai voluto confermare o smentire.Il suo talento gli vale la collaborazione con i grandi nomi italiani e internazionali del settore, come Laura Pausini e Kylie Minogue.

Tale e Quale Show, Virginio ha un cuore d’oro: ecco perché

Virginio, oltre a dedicarsi alla carriera, ha dimostrato di avere un cuore d’oro per la sua attività di filantropia, è infatti impegnato in molte cause sociali. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che, nel 2012 abbia devoluto gli incassi di una tappa del suo tour per i terremotati dell’Aquila. Che nell’Ottobre del 2015 sia stato il volto, nella sua città natale, della campagna di sensibilizzazione contro l’omofobia. Che, tra il 2016 e il 2017, si sia dedicato ancora alle vittime degli eventi sismici insieme ad altri artisti, registrando un disco i cui profitti sono stati devoluti in beneficenza. E che, infine, abbia supportato la causa “Futuro è Donna” contro il femminicidio e cantato per i bambini ricoverati in ospedale al Policlinico San Donato. Non è tutto. Virginio ha davvero un cuore d’oro ed è impegnato in moltissime altre campagne e cause, come quella per la donazione di sangue e la sensibilizzazione contro l’inquinamento e la protezione di animali. Durante la quarantena ha sostenuto e aiutato la sua città, Fondi, con un concerto benefico in streaming.

Virginio si è rivelato non solo un grande artista ma un uomo sensibile e generoso e siamo certi che regalerà grandi emozioni a Tale e Quale Show.

