Stefano De Martino è andato in onda su Rai 2 con la finale del Festival di Castrocaro e le splendide parole arrivano proprio da lui: “Confidiamo nel tuo talento”.

Giovedì 27 agosto grandi emozioni per la finale del Festival di Castrocaro in onda in prima serata su Rai 2. Il protagonista dell’evento è stato sicuramente Stefano De Martino che per il suo secondo anno di fila è stato al timone della kermesse musicale. Una serata che ha visto trionfare il talento dei più giovani e De Martino è riuscito a mostrare la sua personalità tra le sfide dei ragazzi. Il noto presentatore di Made in sud ha saputo farsi strada e superare la sfida della conduzione di un grande evento che negli anni precedenti ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Nek, Laura Pausini, Fiorella Mannoia. Il percorso dei ragazzi che hanno superato le selezioni, svolte online causa l’emergenza sanitaria, è stato valutato dalla giuria artistica formata da Bugo, la cantautrice Maria Antonietta, il produttore Taketo Gohara e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Durante la serata non sono mancati momenti di divertimento con la partecipazione degli Arteteca, duo comico di Made in sud. Stefano De Martino ha mostrato un grande talento e tanta sicurezza, e a La vita in Diretta, ricordando l’appuntamento, gli è stata riservata una bellissima sorpresa: le splendide parole arrivano proprio da lui. Scopriamo di chi si tratta.

Le splendide parole per Stefano De Martino arrivano proprio da lui: sorpresa inaspettata

A La Vita in Diretta Stefano De Martino ricordando l’appuntamento con la famosa kermesse musicale, ossia la finale del Festival di Castrocaro, ha ricevuto una piacevole sorpresa.

Il conduttore ha sempre raccontato di provare una grande ammirazione per Renzo Arbore e proprio quest’ultimo gli ha inviato un messaggio davvero inaspettato, che ha lasciato senza parole Stefano: “Qui dalla mia tournée dove spero un giorno tu mi raggiungerai, un saluto a te e un grande augurio perché noi confidiamo nel tuo talento perché sei una forza nuova finalmente per lo spettacolo italiano“, dice Arbore nel video mandato in onda. Una sorpresa che ha lasciato De Martino sorpreso ed emozionato per le parole del noto cantautore, che non poteva inviare a Stefano auguri migliori per la serata musicale, che ha visto poi trionfare alla grande il conduttore di Made in sud.

M.B