Quest’anno Temptation Island ha fatto veramente il pienone! Chi si sarebbe mai aspettato di vedere a distanza di pochi mesi ben due edizioni. Una mista con Vip e Nip e l’altra interamente classica, con coppie comuni. Nell’edizione da poco finita abbiamo visto anche Manila Nazzaro e Antonella Elia con i rispettivi compagni. Se mentre l’ex Miss Italia è riuscita ad uscire dal programma più legata di prima con Lorenzo, la seconda sta ancora tentando di ricucire gli strappi con Pietro. La location del viaggio all’interno delle emozioni è ormai sempre la stessa, quella dell’Is Morus Relais in Sardegna, da oltre 7 anni. Il conduttore Filippo Bisciglia è amatissimo dal pubblico e per questa seconda edizione del 2020, ha lasciato il timone alla bellissima e bravissima Alessia Marcuzzi. E proprio la conduttrice in questi giorni ha rilasciato delle importanti interviste a ‘Tv sorrisi e canzoni’. La donna ha infatti spiegato il perché della scelta di vedere solo persone non vip per questa edizione.

Tra i protagonisti di questa nuova edizione vediamo la bellissima Carlotta Dell’Isola. La ragazza ha 27 anni e di lei si sa ancora molto poco. I suoi account social sono blindatissimi e per adesso è impossibile vedere le foto del suo profilo ufficiale Instagram poiché i ragazzi si trovano sull’isola per registrare le puntate. Possiamo dirvi che è una bellissima ragazza e che dal suo account social si può intuire che lavori per un negozio di scarpe e che per lei le calzature rappresentano una vera e propria passione.

Il negozio è seguito da moltissime vip e dalle foto che pubblicano si evince che probabilmente è molto apprezzato anche nel mondo delle famose. Carlotta decide di partecipare a Temptation Island poiché dopo 6 anni e oltre di fidanzamento con Nello desidera un matrimonio mentre l’uomo vorrebbe una convivenza. Insomma due desideri molto diversi, ma che non è detto che non possano incontrarsi a metà strada. Ovviamente per conoscere gli sviluppi della loro storia non ci resta che aspettare ancora un po di tempo. Nel frattempo vi consigliamo di andarvi a riguardare tutte le puntate della scorsa edizione del programma!