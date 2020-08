Uomini e Donne, l’amatissimo tronista torna single: “È stato un bel momento”, l’annuncio arriva attraverso Instagram.

Tra gli ex tronisti di Uomini e Donne, lui è stato uno dei più amati di sempre. Bellissimo e dotato di grande simpatia, Giorgio Alfieri è stato protagonista della trasmissione di Maria De Filippi nel 2007. È lì che ha conosciuto e scelto Martina Luciani: dalla loro relazione è nata la piccola Asia ma, dopo un po’, la loro storia si è interrotta. Lo abbiamo rivisto in tv nel 2017, nelle vesti di tentatore a Tempation Island Vip, ma è anche sui social che l’ex tronista si tiene in contatto coi fan. E proprio sul suo Instagram, qualche mese fa, si era mostrato in compagnia della sua nuova fiamma: si tratta di Silvia Corrias, ex moglie di un altro ex tronista, Lucas Peracchi, attuale compagno di Mercedesz Henger. I due sembravano essere molto uniti e complici, ma qualcosa è andato storto. A confermare la rottura è stato proprio Alfieri, attraverso le sue stories. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, l’amatissimo tronista Giorgio Alfieri torna single: “È stato un bel momento”, è finita con Silvia Corrias

È già finita la storia tra Giorgio Alfieri e Silvia Corrias. L’ex tronista di Uomini e Donne e l’ex moglie di Lucas Peracchi si erano mostrati insieme sui social all’inizio di questa estate: vari scatti in cui si mostravano più uniti che mai. La loro relazione, però, è arrivata al capolinea e a confermarlo è stato proprio Giorgio, rispondendo a una domanda di un fan nei direct di Instagram. Ecco le sue parole:

Eh si, sembra tra Giorgio e Silvia è finita, ma stando a quanto ha comunicato l’ex tronista, la storia si è chiusa senza rancori e i due sono rimasti in buoni rapporti. E voi, ricordate il percorso di Giorgio Alfieri sul trono più famoso della tv?

Uomini e Donne sta per tornare

E a proposito di Uomini e Donne, gli appassionati della trasmissione di Maria De Filippi possono gioire! La nuova stagione inizierà a partire da lunedì 7 settembre! Un cambio di programma, dato che inizialmente la partenza era prevista per il 14. Una nuova edizione ricca di colpi di scena, dove Trono Classico e Trono Over si uniranno. Le anticipazioni della prime puntate sono già succulente, non vediamo l’ora di vederle! Appuntamento lunedì 7 settembre, su Canale 5, alle ore 14.45!