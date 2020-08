Angela Lansbury, la famosa ‘Signora in giallo’ ha oggi 94 anni, è una delle attrici più amate: sui social si mostra proprio così.

Angela Lansbury è un’attrice britannica naturalizzata statunitense, attiva in campo cinematografico, televisivo e teatrale. Esordì nel 1944 in Angoscia di George Cukor, per il quale fu candidata all’Oscar come miglior attrice non protagonista. L’anno successivo in Il ritratto di Dorian Grey per il quale si aggiudicò il Golden Globe per la migliore attrice non protagonista e una candidatura al Premio Oscar nella stessa categoria. E’ considerata tra le migliori attrici in campo teatrale, vincendo numerosi premi, tutti ovviamente meritati. In campo televisivo è ricordata soprattutto per il ruolo di Jessica Fletcher nella serie tv La signora in giallo. La nota attrice è nata a Londra e fin da bambina ha coltivato la sua passione per la recitazione. Grazie alla madre, amica di alcune personalità che lavoravano nel mondo del cinema, Angela passò con successo i primi provini per la MGM. L’attrice sin dall’inizio della sua carriera cinematografica ha goduto di ampia fama, dato il suo incommensurabile e portentoso talento. Recentemente, Angela Lansbury ha postato una foto sui social accolta con commenti carichi di entusiasmo.

Angela Lansbury, la famosa ‘Signora in Giallo’ è apparsa sui social proprio così

La famosa attrice Angela Lansbury, conosciuta per aver interpretato Jessica Fletcher nella serie ‘La signora in giallo’, è ancora oggi molto amata e non sorprende che una foto postata dall’artista abbia potuto scaturire l’entusiasmo social.

Angela ha oggi 94 anni, ed è in procinto di festeggiare il suo 95esimo compleanno ad ottobre. La donna si è mostrata in uno scatto pubblicato sul profilo Twitter Dame Angela Lansbury News, sorridente mentre siede ad un tavolo, indossando grandi occhiali scuri e con la mascherina, posizionata sotto il mento per poter mangiare. La foto ovviamente è stata subito accolta da migliaia di commenti carichi di stupore e tantissimi sono stati i complimenti che l’attrice ha ricevuto. Da questo si evince, che nonostante la serie La signora in giallo sia terminata nel 1996, l’amore per Angela non si è mai attenuato. L’attrice che nel 2018 ha partecipato al film Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall, com’è evidente continua ancora oggi ad essere amata e sostenuta dal grande pubblico, e non potevamo aspettarci diversamente: una grande donna oltre che una grandissima attrice.

M.B