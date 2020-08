Vacanze finite per Barbara D’Urso: la conduttrice televisiva ritorna a lavorare negli studi televisivi ed annuncia una sorpresa.

Siamo a fine Agosto ormai. E, purtroppo, le vacanze sono letteralmente finite. E lo sa bene Barbara D’Urso. Che, proprio pochissime ore fa, ha annunciato a tutti i suoi followers di essere ritornata a lavoro. Sappiamo benissimo che l’estate della bellissima conduttrice campana è stata in Italia, ma soprattutto all’insegna del divertimento e del relax. Tuttavia, ogni cosa è destinata a terminare. Ed anche per lei, così come per tantissimi italiani, si avvicina il momento di ritornare a fare ciò che più si ama. Non è un caso, infatti, se durante la giornata di ieri, nonostante il giorno di festa, la D’Urso si è ripresa negli studi televisivi di Mediaset. Non sappiamo esattamente perché sia stata lì. E, soprattutto, cosa bolle in pentola. Fatto sta che, come annunciato dalla diretta interessata nelle sue IG Stories, è in arrivo una sorpresa. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Barbara D’Urso, vacanze finite: la conduttrice si riprende a lavoro ed annuncia una sorpresa

Per Barbara D’Urso, le vacanze sono definitivamente finite. Ad annunciarlo è stata la diretta interessata. Quando, pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso diverse Instagram Stories che la riprendono mentre è a lavoro. Non ha potuto svelarci granché, la simpaticissima Barbara. Anche perché, lo sappiamo, la campana è una vera e propria amante del ‘segreto’. E, soprattutto, delle sorprese. È proprio per questo motivo che, dopo aver ripreso tutto lo staff, la D’Urso ha annunciato che ci sarà una sorpresa in arrivo.

Ripresasi direttamente dal suo camerino negli studi Mediaset di Cologno Monzese, Barbara D’Urso ha ufficialmente iniziato la sua nuova stagione televisivo. ‘Finito. È stata una giornata bella intensa. È una sorpresa, non posso dirvi cosa abbiamo fatto oggi’, ha detto la conduttrice campana ai suo sostenitori social in queste recentissime IG Stories. Cosa avrà mai combinato secondo voi? Ovviamente, non lo sappiamo. Fatto sta che noi, così come tantissimi di voi, non vediamo l’ora di scoprire cosa ha in serbo per tutto il suo amato pubblico la bellissima conduttrice.

Quando iniziano i suoi programmi?

Insomma, le vacanze sono terminate, ma quando riprenderanno i suoi programmi. Sappiamo benissimo che, almeno per il momento, la diciassettesima edizione del Grande Fratello è stata messa in stand by. Cosa sappiamo, però, dei suoi programmi di cronaca e tanto altro? Come raccontato in un nostro recente articolo, Barbara D’Urso ritornerà in onda con Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. E, vi assicuriamo, non manca tantissimo.

