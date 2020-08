Proprio questa sera, Lunedì 31 Agosto, andrà in onda l’ultima puntata di Battiti Live 2020: ecco la scaletta e tutti i cantanti che si esibiranno.

Purtroppo ci siamo: proprio questa sera, Lunedì 31 Agosto, andrà in onda l’ultima puntata di ‘Battiti Live 2020’. Con al timone la bellissima Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, il programma dell’estate ha saputo regalarci dei Lunedì sera all’insegna della musica, del divertimento e di tante risate. Ogni cosa, però, è destinata a finire. E, purtroppo, anche questa nuova edizione di ‘Battiti’ è giunta al termine. Ecco, ma chi saranno i cantanti che si esibiranno nel corso di questo nuovo, imperdibile ed ultimo appuntamento? Sappiamo che, nelle puntate scorse, i talenti che sono saliti sul palco sono stati davvero incredibili. Ma chi saranno coloro che, invece, per l’ultima volta, ci farà cantare e ballare? Siete proprio curiosi di saperlo? Tranquilli, ci pensiamo noi! Ecco a voi la scaletta dell’ultima puntata di Battiti Live.

Scaletta ultima puntata di ‘Battiti Live 2020’: chi salirà e si esibirà sul palco

Se ad ogni puntata scorsa, ‘Battiti Live 2020’ ha registrato dei veri e propri picchi di share, siamo certi che, in occasione dell’ultimo appuntamento, il programma condotto da Elisabetta Gregoraci ed Alan Palmieri manderà in visibilio tutti i suoi telespettatori. Non soltanto, sia chiaro, per l’immensa bellezza della sua conduttrice, che, tra l’altro, settimana dopo settimana ha sfoggiato degli outfit da urlo, ma anche per tutti i cantanti che, per l’ultima puntata, si esibiranno. Certo, ne siamo totalmente abituati. Eppure, i talenti che saliranno sul palco per l’appuntamento del 31 Agosto, vi assicuriamo, vi lasceranno completamente senza parole. Ecco, ma di chi parliamo esattamente? Ecco a voi la scaletta.

Siete curiosi di conoscere la scaletta di tutti i cantanti che si esibiranno nel corso dell’ultima puntata di ‘Battiti Live’? Vi accontentiamo immediatamente. A salire sul palco a cantare e a far divertire il loro amato pubblico saranno: Baby K, Irama, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Elodie, Francesco Gabbani. Ma credete che l’incredibile cast sia terminato qui? Nient’affatto! Dopo di loro si esibiranno: Alberto Urso, Gabry Ponte, Fabrizio Moro, Anna Tatangelo, Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta. Questi appena elencati, badate bene, sul palco del Castello Aragonese ad Otranto, in Puglia. Invece, Fedez si esibirà da piazzetta Carducci a Lecce. Nek, inoltre, dalla scalinata virgiliana che si presenta sul porto di Brindisi. E Le Vibrazioni, infine, nei pressi del ponte girevole a Taranto. Insomma, una puntata, come al solito, ricca di cantanti, di esibizioni e, soprattutto, di intense emozioni. Noi non vediamo l’ora di vederla, voi?

