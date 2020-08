Belen Rodriguez, “Cicciolina mi fa un baffo”, il video su Instagram fa il giro del web: scatta la ‘competizione’, di cosa parla l’amata showgirl Argentina

Negli ultimi mesi non si fa altro che parlare di lei e della sua vita sentimentale. L’ennesima separazione da Stefano De Martino non solo non è passata inosservata, ma ha anche scombussolato un po’ tutti. Le ragazze di casa Rodriguez sembrano proprio non riuscire a trovare pace in fatto di amore. Considerando anche il momento di crisi che sta attraversando la sorella Cecilia con , che non sappiamo se rientrerà oppure no. Quindi possiamo dire che modella, showgirl e conduttrice sta attraversando un periodo, sì molto particolare dal punto di vista personale, ma anche molto prolifico dal punto di vista lavorativo. Considerando il suo impegno con le riprese di ‘Tu Si Que Vales’ che hanno continuato spedite nel corso delle settimane scorse. Tra una ripresa e l’altra la donna si è concessa dei momenti di dolce relax con gli amici di sempre e soprattutto con il grande amore della sua vita, il piccolo Santiago.

Belen Rodriguez, “Cicciolina mi fa un baffo”: scatta la ‘competizione’

Ormai lo sappiamo bene che la bella modella Argentina sta trascorrendo le vacanze in giro per i luoghi più belli d’Italia, insieme alla famiglia, al figlio Santiago e agli amici più cari tra cui Mattia Ferrari. Proprio con lui spesso si sono vociferati possibili flirt, che si sono sempre rivelati infondati. Mattia e Belen sono amici ormai da moltissimi anni e si sa, gli amici si vedono nel momento del bisogno, ecco perché il ragazzo non la lascia un istante da sola.

Attualmente i ragazzi si trovano nella splendida isola di Capri, a cui l’Argentina è molto legata. Proprio qui a bordo piscina è successo l’impossibile… Tra una serata di gala e un set fotografico, la Rodriguez sta sfoggiando tutto il proprio charme e tramite delle Instagram Stories sul suo profilo ufficiale, ha voluto avviare una sorta di ‘competizione’ con un personaggio del mondo hard molto famoso, Cicciolina. Avete capito bene, a bordo piscina la star si è lasciata sfuggire un: “Cicciolina mi fa un baffo” e a chi stesse già pensando male, la Showgirl si riferiva alla coroncina di fiori freschi che ha costruito e indossato. Insomma, una ‘competizione’ tra copricapi!