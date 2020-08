Benedetta Parodi cerca ‘collaboratori’, splendido annuncio a sorpresa della famosa conduttrice per tutti i suoi sostenitori: come candidarsi.

Non soltanto le nuove puntate di Bake Off Italia, che, a quanto pare, andranno in onda, sempre su Real Time, da Venerdì 4 Settembre, ma anche un nuovo progetto lavorativo per Benedetta Parodi. Non ci riferiamo, badate bene, al suo nuovo libro, che sarà disponibile in tutte le librerie nei prossimi giorni, ma anche un nuovo programma televisivo. Ebbene si. Come annunciato in un nostro recente articolo, l’ex colonna portante di ‘Cotto e mangiato’ è pronta a cimentarsi in una nuova avventura. A quanto pare, il suo programma partirà, com’è giusto che sia, a Settembre. Quindi, tra pochissimi giorni. Ed andrà in onda, dal Lunedì al Venerdì, su La7. Tuttavia, le sorprese non sono affatto terminate. Proprio pochissime ore fa, la moglie di Fabio Caressa ha fatto ai suoi cari sostenitori un vero e proprio annuncio inaspettato. Stando a quanto si evince dalle sue parole, sembrerebbe proprio che la bella Parodi sia alla ricerca di ‘collaboratori’. Ebbene si: avete letto proprio bene. Siete curiosi di saperne di più? Ecco tutti i dettagli. E, soprattutto, come è possibile candidarsi.

Benedetta Parodi cerca collaboratori: di cosa si tratta e come candidarsi

Si tratta, senza alcun dubbio, di una vera e proprio splendida notizia. Come annunciato dalla diretta interessata sul suo canale social ufficiale, da Lunedì 14 Settembre, su Lat7, andranno in onda le puntate del nuovo programma di Benedetta Parodi. Intitolato ‘Senti chi mangia’, l’ex colonna portante di ‘Cotto e mangiato’ sarà al timone di una vera e propria sfida tra due persone che si cimenteranno con i fornelli. A coadiuvarli nella sfida, ovviamente, ci saranno due cuochi esperti e fidati. Ovviamente, si offrirà ampio spazio alla padrona di casa. E alle sue abilità culinarie. Proprio come specificato dalla diretta interessata, appena terminata la sfida tra i due ‘imbranati’ in cucina, la Parodi cucinerà con alcuni ingredienti che sono rimasti in gioco. E che, quindi, non sono affatto stati utilizzati. Insomma, diciamoci la verità, il programma ha tutte le carte in regole per dimostrarsi, così come tutti gli altri show di Benedetta, davvero vincente. Tuttavia, non pensate che le sorprese siano terminate qui. Proprio pochissime ore fa, la moglie di Fabio Caressa ha voluto fare uno splendido annuncio a tutti i suoi followers. Per iniziare il programma, da come avrete senza alcun dubbio inteso, c’è bisogno di gente. Ed è proprio per questo motivo che la Parodi cerca collaboratori.

Ecco, come è possibile candidarsi? Vi assicuriamo: farlo è davvero semplice. Non bisogna fare altro che cliccare sul link inserito come ‘swipe’ da Benedetta Parodi. Ed inserire tutti i vostri dati. Insomma, un vero e proprio gioco da ragazzi. Cosa aspettate? Forza, candidatevi!

