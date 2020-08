Benedetta Parodi, sapete quanti e quali programmi televisivi ha condotto nel corso della sua carriera? Ve lo sveliamo noi, continuate a leggere…

Benedetta Parodi è ormai da diversi anni una delle delle conduttrici più amate e seguite della nostra televisione Italiana. Benedetta sono ormai diversi anni che si sta dedicando a una delle sue più grandi passioni, la cucina. Stiamo parlando soprattutto di ‘ In cucina con Benedetta’ che nel corso degli anni ha proposto molti piatti che sono diventati poi un vero cult della cucina degli italiani. Nella sua cucina sono stati ospitati anche moltissimi personaggi famosi della nostra televisione, che si sono cimentati con la conduttrice in gustosi e semplici piatti. Forse molti non sanno che prima di dedicarsi alla cucina, la Parodi si occupava di tutt’altro, ma in fondo si sa, alla fine il cuore va sempre dove batte più forte. E forse così come lei, anche molti di noi dovremmo cercare di seguire di più ciò che ci rende felice, piuttosto che ciò che non ci aggrada del tutto. Ma prima di arrivare a tutto ciò, di cosa si occupava Benedetta Parodi? Scopriamolo insieme…

Benedetta Parodi, sapete quanti e quali programmi televisivi ha condotto?

Benedetta Parodi ha avviato la sua carriera televisiva nel 1999 alla corte di ‘Studio Aperto’ su Italia Uno. La Parodi si occupava della fascia pomeridiana delle 12:25 e in qualche occasione anche di quella delle 18:30. Dopo il 2008 decide di abbandonare la sedia dello studio televisivo per iniziare a condurre una rubrica all’interno del telegiornale ‘Cotto e Mangiato’. Successivamente esce un libro che raccoglie tutte le ricette proposte all’interno della sua rubrica, che riesce a vendere quasi un milione di copie. L’anno successivo la rubrica riesce ad avere sempre più successo, motivo per cui inizia ad avere sempre più spazio. L’appuntamento si amplia anche per il sabato alle 10:45. Dal 2011 lascia le reti Mediaset per condurre il programma culinario ‘I menù di Benedetta’, che ancora oggi riscuote un enorme successo, su La7. Il passaggio avviene non senza fatica, infatti dopo diversi alterchi, la Mediaset decide di oscurare sui canali online tutti i programmi della Benedetta Parodi.

Successivamente approda anche su Rai Uno, nelle vesti di ospite, insieme alla sorella Cristina. Le due sono ospiti de ‘La Prova del Cuoco’, in cui si sfidano l’una contro l’altra, e riuscendo ad aggiudicarsi il primo posto. Successivamente partecipa sfidando la madre, ma non riuscendo a replicare il successo della prima volta. Il 12 febbraio 2013 è insieme alla sorella tra i cosiddetti “proclamatori” del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio, per proclamare i Marta sui tubi. Dopo qualche mese, a settembre 2013 si delinea il primo programma che condurrà su Real Time. Si tratta del talent show culinario che ormai da anni fa impazzire gli italiani. Stiamo parlando di Bake Off Italia – Dolci in forno in onda dal 29 novembre 2013, di cui è attualmente alla guida e di una versione “junior” dello stesso, insieme al pasticcere Ernst Knam e alla giornalista Clelia D’Onofrio. Dal 17 marzo dell’anno successivo, Benedetta conduce un nuovo programma, Molto Bene e dopo due anni, nel 2016 La cuoca bendata. Non contenta, dal marzo del 2017 conduce sempre su Real Time, il programma Prontoepostato. Al fianco della sua grande passione per la cucina, Benedetta continua il suo percorso anche da conduttrice, e nella stagione 2017-2018 affianca brevemente la sorella Cristina nella conduzione di Domenica in su Rai 1. Una vera e propria forza della natura, inarrestabile e simpaticissima, continua ad essere una delle conduttrici più amate e seguite dell’ultimo decennio. Aspettando le nuove puntate di Bake Off vi invitiamo a spulciare il suo profilo Instagram Ufficiale.