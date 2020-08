Benedetta Parodi, lo splendido annuncio social: “E’ davvero un anno pieno”, ecco le parole della conduttrice nel dettaglio, i fan sono pazzi di gioia.

Benedetta Parodi è un personaggio televisivo davvero molto amato dal pubblico. Conduttrice, scrittrice ed esperta di cucina, la moglie di Fabio Caressa è super seguita, in tv come sui social. Il suo profilo Instagram conta oltre 800mila followers e lei lo aggiorna costantemente con foto e video che riguardano la sua vita quotidiana e il suo lavoro. Benedetta ha un rapporto davvero speciale con i suoi followers e ogni mattina dedica loro un video del ‘buongiorno’, nel quale racconta quello che intende fare e soprattutto quello che si appresta a cucinare nel corso della giornata, dispensando anche tanti utili consigli. Non mancano, talvolta, siparietti con i suoi figli e la sua famiglia, che strappano un sorriso ai suoi fan. Poco fa la conduttrice ha fatto un annuncio davvero imperdibile nelle sue storie Instagram, svelando alcune succulente anticipazioni su quello che la aspetta a breve: ecco le sue parole nel dettaglio.

Benedetta Parodi è sempre molto presente e attiva sui social e condivide con i suoi fan tutto quello che fa e soprattutto le notizie che riguardano il suo lavoro di conduttrice e scrittrice. La Parodi, infatti, è una donna dai mille talenti e si cimenta sempre in nuove esperienze. Poco fa nelle sue storie Instagram ha annunciato che presto arriverà in tv con un nuovo programma, che andrà in onda su La7. Benedetta è davvero entusiasta di questo progetto e non vede l’ora di far conoscere al pubblico la sua trasmissione, che si chiama ‘Senti chi mangia’. La conduttrice ha svelato anche alcune anticipazioni su come si svolgerà lo show, spiegando che andrà in onda ogni pomeriggio dalle 17 alle 18 e che sarà divertente, ma farà anche da tutorial: “Quante cose bollono in pentola”, ha detto la Parodi, “è davvero un anno pieno”. Oltre al nuovo show, infatti, Benedetta sarà impegnata nella nuova stagione di ‘Bake Off Italia”, che partirà venerdì ed è pronta per l’uscita del suo nuovo libro.

L’entusiasmo non manca alla conduttrice, che è sempre pronta a mettersi in gioco in nuove avventure e ora non vede l’ora di condividere con la gente a casa le sue ultime ‘fatiche’. E voi siete curiosi di vederla di nuovo in tv?