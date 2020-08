Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme: la notizia a sorpresa

Brad Pitt e Angelina Jolie, sposati dal 2014 al 2016, di nuovo insieme: la notizia arriva a sorpresa, ma c’è un motivo preciso

Brad e Angelina sono stati una delle coppie più amate del cinema. I due si sono conosciuti sul set di Mr. and Mrs. Smith e nell’aprile del 2015 vennero fotografati insieme in Kenya. La loro relazione rimase ‘segreta’ fino al gennaio del 2006, quando la Jolie, in un’intervista alla rivista People, annunciò di aspettare un bambino dal suo compagno. Il fidanzamento divenne ufficiale nell’aprile del 2012 e l’anno dopo convolarono a nozze in una cerimonia privata nel loro castello a Miraval, in Francia. Le foto delle nozze furono vendute alle riviste Hello e People per 5 milioni di dollari, somma donata alla fondazione, Jolie-Pitt Foundation. La loro relazione è durata fino al settembre del 2016, quando la Jolie ha presentato istanza di divorzio dal marito, citando differenze inconciliabili e riferendo altresì di comportamenti violenti di Brad. I due si sono separati ufficialmente nell’aprile del 2019.

Brad Pitt e Angelina Jolie di nuovo insieme

A distanza di circa quattro anni dall’istanza di separazione e da circa un anno dalla separazione ufficiale, i due attori tornano insieme. La notizia potrebbe far gioire i fan che sperano in un ritorno di fiamma, ma purtroppo dobbiamo spezzare l’entusiasmo. I due, infatti, si incontreranno nuovamente solo per lanciare uno Champagne. Si tratta di una maison di Champagne che Brad e Angelina destineranno esclusivamente alle bollicine rosé. Lo Champagne prodotto da loro è uno dei più premiati e apprezzati vini rosati francesi.

La coppia possiede un patrimonio di circa 380 milioni di dollari, di cui 209 solo dell’attore, il quale possiede anche diverse case, una a Los Angeles, un’altra a New Orleans e un castello a Miraval, nel sud della Francia. Per i cinquant’anni dell’attore, la Jolie comprò un’isola nella costa orientale degli Stati Uniti, a 50 miglia da New York.