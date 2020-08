Carolyn Smith la sua lotta contro il cancro: il difficile racconto da brividi della chemio durante il lockdown e la reazione di Instagram.

Carolyn Smith è un’artista molto apprezzata in Italia, grande atleta e sportiva, da giovanissima, a soli quindici anni è finalista dei campionati Europei di danza latino americana. Il suo talento la portano ad aprire scuole di ballo in Italia e nel resto d’Europa e ad essere scelta come giudice per le competizioni di danze latino americane. Nel nostro Paese, Carolyn Smith si aggiudica il ruolo di giudice nel programma Ballando con le Stelle che ricopre per diversi anni. Nel 2015 arriva la triste notizia: è affetta da un tumore al seno contro cui sta combattendo. Carolyn Smith sta affrontando la sua battaglia per debellare una recidiva del cancro e ha dovuto fare la chemio anche durante il lockdown: un racconto da brividi. Come sempre, Carolyn ha condiviso l’esperienza con i suoi fan tramite il suo profilo Instangram, raccontando l’esperienza e cercando di sdrammatizzare. Le sue parole, però, sono state fraintese e in molti l’hanno accusata di essere offensiva.

Carolyn Smith, la chemio durante il lockdown e la reazione di Instangram

L’episodio in questione ha visto Carolyn Smith spiegare ai fan come si è sentita durante la chemio, rinominando in modo ironico le giornate dedicate alla terapia “spa day”. Per questo motivo alcuni l’hanno definita offensiva, accusandola di essere una privilegiata in quanto famosa. Carolyn si è prontamente difesa con una dichiarazione su Instagram, raccontando la situazione da brivido in cui si è trovata, a dover viaggiare per diversi chilometri tra Padova e Roma per gli esami, non poter eseguire le Tac o le Pec necessarie ed essendo completamente sola, poiché il marito non poteva accompagnarla a causa delle zone rosse. Carolyn Smith ha spiegato che le sue parole erano solo un modo per alleggerire la situazione drammatica che lei e molti stanno vivendo e che, prima di attaccare chi combatte contro un male tanto orribile, bisogna riflettere bene.

Non possiamo che augurare a questa donna forte e di grande coraggio di vincere al più presto la sua battaglia!