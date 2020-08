Proprio pochissime ore fa, si è parlato di un caso di Coronavirus nello staff di Io e te: a parlare adesso è Pierluigi Diaco.

Triste notizia per tutti gli appassionati di ‘Io e Te’: il programma di Pierluigi Diaco è stato momentaneamente sospeso. Proprio come raccontato in un nostro recentissimo articolo, pochissime ore fa, è stato riscontrato un caso positivo al Coronavirus tra lo staff che lavora assiduamente alla trasmissione di Rai Uno. È proprio per questo motivo che, come anticipato da Il Fatto Quotidiano, i vertici Rai hanno immediatamente provveduto alla sospensione del programma per arginare il contagio. A distanza di pochissime ore dalla diffusione della notizia, a parlare è stato Pierluigi Diaco. Che, in una sua recentissima intervista per ‘Il Corriere della Sera’ ha fatto chiarezza sulla vicenda. E, soprattutto, ha chiaramente detto cosa accadrà alla messa in onda del programma. Ecco le sua importanti ed inaspettate parole.

Io e Te sospeso per Coronavirus: parla Pierluigi Diaco

A distanza di pochissime ore dalla diffusione della notizia della sospensione di ‘Io e Te’ per caso di Coronavirus all’interno dello staff, Pierluigi Diaco ha deciso di fare chiarezza sulla questione. In una sua recentissima intervista per ‘Il corriere della sera’, infatti, il noto conduttore televisivo non soltanto ha parlato della situazione, ma anche svelato cosa ne sarà della messa in onda del programma. Come raccontato in un nostro articolo, infatti, ‘Io e Te’ sarebbe dovuto andare in onda fino al 4 settembre. Adesso, con la sua sospensione, le cose sono decisamente cambiate. Ma cosa ne sarà, quindi? Come rivelato dal diretto interessato nel corso della sua intervista, purtroppo non c’è ancora nulla di certo. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che tutta la produzione stia valutando sul da farsi. Questa appena entrata, infatti, sarebbe stata proprio l’ultima settimana di messa in onda, dato che il programma non è stato confermato per l’anno venturo. Per questo motivo, si sta decidendo cosa fare.

Per quanto riguarda, invece, il caso positivo, stando a quanto si apprende, sembrerebbe che sia stata riscontrata la positività al Coronavirus di una giornalista che lavora nella redazione del programma. Ed è proprio a lei ed, ovviamente, a tutta la sua famiglia che Pierluigi Diaco rivolge il suo caro ed affettuoso pensiero.