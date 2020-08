Cosa succede al tuo corpo se ti arrabbi spesso: scoprirlo non ti piacerà

Vi siete mai chiesti cosa succede al nostro corpo se ti arrabbi spesso? Vi assicuriamo: scoprire le sue conseguenze non vi piacerà affatto.

Ti arrabbi spesso? Beh, dopo che avrete letto questo articolo, vi assicuriamo, non lo farai mai più. Sappiamo benissimo che tutte le emozioni, se esasperate, hanno delle importanti conseguenze sul nostro corpo. Si dice, infatti, che, quando si ride, si mettono in moto numerosi muscoli. E che, badate bene, si potrebbe addirittura dimagrire. Cosa ci succede, però, nel caso opposto? Se, ad esempio, siete dei tipi soggetti a tensioni, sfuriate ed attacchi di rabbia, cosa vi succede? Beh, purtroppo, nulla di buono! Non vogliamo affatto spaventarvi, sia chiaro. Però, è giusto che voi sappiate che arrabbiarsi spesso non comporta affatto delle conseguenze positive né sul nostro fisico e né sulla vostra salute. A confermarlo, stando a quanto si apprende da Fanpage, è stato lo studio di un nutrizionista messicano. Ma di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Ti arrabbi spesso? Ecco cosa succede al tuo corpo

Cosa succede al tuo corpo se ti arrabbi spesso? Te lo sei mai chiesto? Beh, noi possiamo darvi una risposta. E, come dicevamo precedentemente, non c’è nulla di buono da sapere. Stando a quanto si apprende da Fanpage, sembrerebbe che lo studio di un nutrizionista messicano abbia rivelato delle importanti conseguenze che questa ‘particolare’ emotività comporta sulla nostra salute e sul nostro fisico. A quanto pare, sembrerebbe che arrabbiarsi spesso non faccia assolutamente bene. E che, soprattutto, aiuti allo sviluppo dell’obesità. Il test, stando a quanto si apprende, è stato compiuto su ben quattordici volontari. Ed ha portato ad un’unica conseguenza. A quanto pare, infatti, sembrerebbe che se ci si arrabbi spesso si verificano le seguenti situazioni:

Invecchiamento precoce; Aumento notevole della produzione dell’ormone dello stress. E, quindi, del cortisolo ed adrenalina; Inaspettato deterioramento delle del sistema cardiocircolatorio.

Insomma, delle importanti conseguenze, c’è poco da dire. Ma non credete che sia finita qui. A quanto pare, sembrerebbe proprio che l’aumento dell’ormone dello stress, provochi una predisposizione all’obesità. In quanto, il cortisolo e l’adrenalina accumulano energia e non essendo capaci di liberarsene totalmente, lo fanno diventare grasso che, poi, va a distribuirsi in tutto il corpo.

Insomma, arrabbiarsi non fa affatto bene. Quindi, soprattutto in prospettiva di un nuovo anno lavorativo, mantenete la calma. E contate fino a 1000, anche di più se necessario, prima di partire a razzo.